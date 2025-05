CASTING CALL: WE WILL ROCK YOU, EL MUSICAL, convoca audiciones de cara a su nueva temporada

Enter Your Email to Unlock This Article



WE WILL ROCK YOU, EL MUSICAL, ha lanzado una nueva convocatoria de audiciones para su nueva temporada, que regresará al Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío a partir del 11 de octubre.

Inspirado en los grandes éxitos de Queen, el espectáculo presenta una historia ambientada en un futuro distópico donde un régimen autoritario, encabezado por Killer Queen, ha prohibido la música y cualquier forma de expresión artística. En medio de esta represión, un grupo de rebeldes lucha por mantener viva la llama del rock, esperando la llegada del Soñador, Galileo, un líder que devolveré la libertad a través del poder de la música.

El libreto original es obra de Ben Elton, con adaptación española de Javier Navares e incluye más de 24 canciones emblemáticas de Queen, entre ellas “Bohemian Rhapsody”, “I Want to Break Free”, “Somebody to Love” o “We Will Rock You”.

La producción busca actrices y cantantes femeninas, que deberán enviar un vídeo interpretando los siguientes temas:

Somebody to Love.

Another One Bites the Dust.

También están buscando actores y cantantes masculinos, que deberán enviar un vídeo con las siguientes canciones:

I Want It All.

We Are the Champions.

Además del vídeo, los interesados deben enviar su CV, una foto de cara y otra de cuerpo al correo electrónico audiciones@laestacion.com. El plazo para participar estará abierto hasta el próximo 26 de mayo.

