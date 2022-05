BWW Spain Instagram TakeOver con Mireia Mambo (EL GUARDAESPALDAS)

El próximo sábado, 7 de mayo, Mireia Mambo, protagonista de EL GUARDAESPALDAS, controlará durante 24 horas la cuenta de BroadwayWorld Spain en Instagram. La actriz compartirá todos los secretos de este musical que actualmente se puede ver en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid. ¿Te lo vas a perder?

Mireia Mambo nació en Barcelona y tiene raíces en Guinea Ecuatorial. Mireia es una actriz, cantante y bailarina de espíritu sonriente y pasional. Creciendo, pasó por diferentes disciplinas como las artes marciales o el patinaje sobre hielo, pero siempre se vio atraída por la música, y comenzó a formarse en las escuelas de danza de Charlie Hussey en Madrid, 'Broadway' y 'Relevé'.

a??En su búsqueda de crecimiento profesional recibió una beca para completar su entrenamiento integral de teatro musical en el centro Performers College (Essex, Inglaterra). Tras graduarse sus créditos sobre el escenario incluyen: RAGTIME, SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE, SISTER ACT, SCARAMOUCHE, MOTOWN, EVITA (en el Regent's Park Open Air Theatre de Londres), WEST SIDE STORY o HAIRSPRAY, también en Londres.

Frente a la cámara Mireia interpretó el papel de Bika en SERVIR Y PROTEGER para Televisión Española. Además, participó en el live action de ALADDÍN, dirigida por Guy Richie.

Actualmente protagoniza EL GUARDAESPALDAS, interpretando a Rachel Marron junto con Octavi Pujades en el papel de Frank Farmer. El reparto lo completan Sonia Egea, quien da vida a Niki Marron, Teresa Ferrer, alternante Rachel Marron, Jenn All, cover de los personajes Rachel y Nicki, Alonso Nsue dando vida a Bill Devaney, Alberto Cañas como Toni Scibelli, Sergi Albert como SY Spector y Daniel Tatay en el papel del acosador. Además, forman parte del musical como ensamble: Pablo Ceresuela, Rubén Buika, Antonio Fago, Zabdiel González, Raúl Pardo, Tatiana Monells, María Reina Avilés, Belén Marcos, Alba Dusmet Orellana y Vanelys Ventura. Al igual que en cada ciudad de la gira, en Madrid el personaje de Fletcher, hijo de la protagonista, será interpretado por un actor de unos 10 años de edad que será seleccionado próximamente en un casting.

El espectáculo llega a Madrid tras arrancar su gira en febrero de 2022 en ciudades como Cartagena, Palma de Mallorca, Logroño, Huelva y Granada. Tras su paso por la capital, EL GUARDAESPALDAS se representará en Pamplona (Teatro Gayarre), desde el 9 hasta el 12 de junio. Desde la productora, tienen previsto comunicar próximamente nuevas ciudades de la gira.

EL GUARDAESPALDAS está basado en la aclamada película de 1992 escrita por Lawrence Kasdan y protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston.

Con libreto de Alexander Dinelaris, el musical que triunfó en el West End de Londres está inspirado en la cinta de Mick Jackson de 1992, que encumbró a Whitney Houston y que popularizó su icónica canción 'I will always love you'. Además de ésta, el musical contiene muchas otras de las canciones de la banda sonora original y otros grandes éxitos de la diva del pop como 'Run to you', 'I have nothing', 'So emotional', 'One moment in time', 'Queen of the night' o 'I wanna dance with somebody'.