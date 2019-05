ALADDIN arrasa en la taquilla en su primer fin de semana

El pasado viernes 24 de mayo ALADDIN se estrenó en cines en todo el mundo y en España ya se ha convertido en la película número 1 en taquilla. Con 746.000 espectadores en su primer fin de semana, el resultado supone más del 60% del total de taquilla en nuestro país.

ALADDIN es una emocionante y vibrante adaptación de acción real del clásico animado de Disney. Cuenta la historia del encantador pícaro Aladdín (Mena Massoud), la valiente y decidida Princesa Jasmine (Naomi Scott) y del Genio (Will Smith) que puede ser la clave del futuro de ambos.



ALADDIN está dirigida por Guy Ritchie ("Sherlock Holmes", "Operación U.N.C.L.E."), y producida por Dan Lin ("Sherlock Holmes"), Jonathan Eirich ("Death Note"), y el nominado al Oscar® y ganador del Globo de Oro® Marc Platt ("La ciudad de las estrellas [La La Land]") y Kevin De La Noy ("El caballero oscuro: La leyenda renace") en calidad de productores ejecutivos. El compositor Alan Menken, ganador de ocho Premios de la Academia® ("La Bella y la Bestia", "La Sirenita") ha compuesto la banda sonora.



La película animada de 1992 la protagonizó Robin Williams e incluía canciones tan memorables como "A Whole New World" y "Friend like Me", ganadora del Oscar®. La película recaudó más de 502 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo, y dio lugar a producciones teatrales de éxito en Broadway y en el extranjero, así como a una compañía que realizó giras en Norteamérica.





