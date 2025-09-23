 tracker
A FRANDE E A FRANCESCA Comes to Teatro Tivoli BBVA Next Year

The performance is on 23 February.

By: Sep. 23, 2025
A FRANDE E A FRANCESCA Comes to Teatro Tivoli BBVA Next Year Image
A integração da dança e da pantomima na estrutura dramática dos espetáculos líricos era uma marca distintiva do estilo barroco francês e, por inerência, de Jean-Philippe Rameau, um dos seus mais ilustres representantes.

Resultavam assim espetáculos cuja riqueza cénica ia muito além dos enredos e dos dotes vocais dos cantores. Eram divertissements e interlúdios ilustrativos; em Tragédies Lyriques como Hippolyte et Aricie ou Dardanus. Eram entrées e danças fixas como a chaconne e a sarabanda; em Opéras-Ballets como Les Indes galantes e Le temple de la gloire. Forma-se assim um imenso legado de peças instrumentais com efeitos orquestrais surpreendentes, soluções rítmicas e harmónicas que encantam, por si só.

Neste programa, o cravista Miguel Jalôto sobe à frente da Orquestra Metropolitana de Lisboa para interpretar um bouquet de algumas das mais deslumbrantes páginas que Rameau dedicou à orquestra.

Orquestra Metropolitana de Lisboa
Direção Musical e Cravo: Fernando Miguel Jalôto



