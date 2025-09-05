 tracker
MLODY DUCH TANCA Comes to Teatr Wielki

Performances run 6-7 September.

By: Sep. 05, 2025
MLODY DUCH TANCA Comes to Teatr Wielki Image
Młody Duch Tańca to unikatowy projekt w skali światowej, gdyż daje on możliwość pracy warsztatowej i scenicznej wybitnie uzdolnionej młodzieży z polskich i japońskich szkół baletowych pod okiem tak uznanych na świecie pedagogów oraz choreografów jak: Grzegorz Brożek, Zofia Czechlewska, Wiesław Dudek, Katarzyna Kozielska, Bartłomiej Malarz, Jirina Nowakowska, Elżbieta Pańtak, Grzegorz Pańtak.

W tegorocznej 8. edycji MDT bierze udział 45 młodych artystów z ogólnokształcących szkół baletowych w Bytomiu, Łodzi, Poznaniu i Warszawie oraz ich rówieśnicy z Japonii.

Ideą projektu jest poszerzenie praktycznej wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu repertuaru baletowego. Ponadto młodzi artyści zaprezentują się w technikach tańca współczesnego, neoklasycznego, jazzowego, ludowego oraz stepowania.

Projekt Młody Duch Tańca za spektakl „Historia Dzieci Syberyjskich” jest nominowany do nagrody „Wydarzenie Historyczne 2024 roku” w plebiscycie organizowanym przez Muzeum Historii Polski.

W 2025 roku zespoł zaprasza na spektakle do Łodzi (31/08), Poznania (02/09), Olsztyna (04/09), Lublina (09/09) i Kielc (12/09).




