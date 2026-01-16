MÓJ ODDECH BUDZI BAJKI Comes to Teatr Wielki

This event includes sensory installation by Zuzanna Srebrna.
Projekt na pograniczu scenografii teatralnej, rzeźby, instalacji. Publiczność jest zaproszona do wnętrza, odczuwa przestrzeń z bliska wszystkimi zmysłami.
Pobudza wyobraźnię kreatywność, zbliża do natury i świata wewnętrznego odbiorcy
Wielowymiarowy i uniwersalny tekst A.Lind „Piaskowy wilk” jest punktem wyjścia
artystycznych, twórczych, poszukiwań skupionych na poetyckiej metaforze, emocjach,
odczuciach.
Instalacja złożona z obiektów scenograficznych, wykonanych własną, mieszaną techniką rzeźbiarską z naturalnych, ekologicznych materiałów. Piaskowy wilk jest częścią przyrody, postacią magiczną, metafizyczną żyjąca zgodnie z cyklem natury. To przyjaciel, towarzysz, który pojawia się w naszej wyobraźni, kiedy potrzebujemy zrozumienia, ukojenia, rozmowy, bliskości.
Istnieje w każdym z nas, chociaż nie zawsze udaje się go poczuć, zobaczyć, wyobrazić.
Przywołany przez osobiste odczucia, wyobrażenia, myśli, pojawia się w wyobraźni pobudzony przez dziecięcą zabawę, poczucie wolności, sensoryczny kontakt z naturą i sztuką.
