MÓJ ODDECH BUDZI BAJKI Comes to Teatr Wielki

Projekt na pograniczu scenografii teatralnej, rzeźby, instalacji. Publiczność jest zaproszona do wnętrza, odczuwa przestrzeń z bliska wszystkimi zmysłami.

Pobudza wyobraźnię kreatywność, zbliża do natury i świata wewnętrznego odbiorcy

Wielowymiarowy i uniwersalny tekst A.Lind „Piaskowy wilk” jest punktem wyjścia

artystycznych, twórczych, poszukiwań skupionych na poetyckiej metaforze, emocjach,

odczuciach.

Instalacja złożona z obiektów scenograficznych, wykonanych własną, mieszaną techniką rzeźbiarską z naturalnych, ekologicznych materiałów. Piaskowy wilk jest częścią przyrody, postacią magiczną, metafizyczną żyjąca zgodnie z cyklem natury. To przyjaciel, towarzysz, który pojawia się w naszej wyobraźni, kiedy potrzebujemy zrozumienia, ukojenia, rozmowy, bliskości.

Istnieje w każdym z nas, chociaż nie zawsze udaje się go poczuć, zobaczyć, wyobrazić.

Przywołany przez osobiste odczucia, wyobrażenia, myśli, pojawia się w wyobraźni pobudzony przez dziecięcą zabawę, poczucie wolności, sensoryczny kontakt z naturą i sztuką.

