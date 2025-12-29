Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Palm Springs Awards; NEXT TO NORMAL Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Palm Springs & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Palm Springs Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
Scott Golden
- GHOST STORY OF CHRISTMAS
- Big Bear Theatre Project
11%
Stephanie J Block
- BROADWAY'S BEST...IN THE WEST
- Palm Springs Cultural center
10%
Claybourne Elder
- CABARET SERIES
- CV REP
8%
Charlie Brown
- IT'S ME, CHARLIE!
- Revolution Stage Company
8%
The Mod Squad
- MOD SQUAD VARIETY SHOW
- Desert Theatricals
8%
Susan Edwards Martin
- BROADWAY & BEYOND!
- Coachella Valley Repertory
5%
Glenn Rosenblum
- BROADWAY SHOWSTOPPERS
- Coachella Valley Repertory
5%
Jeff Barnett
- RAZZLE DAZZLE
- Palm Springs Cultural Center
4%
John Boswell/ Susie Mosher
- CASHINO
- THE BENT
4%
Jim Caruso & Billy Stritch
- CAST PARTY
- McCallum Theatre
3%
Hugh Panaro
- BROADWAY'S BEST...IN THE WEST
- Palm Springs Cultural Center
3%
Norm Lewis
- BROADWAY'S BEST...IN THE WEST
- Palm Springs Cultural Center
2%
Max von Essen
- BROADWAY'S BEST...IN THE WEST
- Palm Springs Cultural Center
1%
Nic & Desi
- BROADWAY TO HOLLYWOOD
- Purple room
1%Best Choreography Of A Play Or Musical
Ray Limon
- HAIRSPRAY
- Desert Theatricals
34%
Karen Sieber
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- CV REP
22%
Ray Limon
- OLIVER!
- Desert Theatricals
19%
Dennis Courtney
- FALSETTOS
- Dezart Performs
15%
Jane Guy
- SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA
- The Bent
11%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Linda Muggridge
- STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON
- Big Bear Theatre Project
31%
Leslie Upp
- HAIRSPRAY
- Desert Theatricals
20%
Hannah Chalman
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- CV REP
14%
Leslie Upp
- OLIVER!
- Desert Theatricals
13%
Cherlyn Lanning
- PERFECT ARRANGEMENT
- THE BENT
6%
Caroline Blackwell
- GOD OF CARNAGE
- Desert Ensemble Theatre
4%
Kudra Wagner
- BEYOND THERAPY
- Desert Ensemble Theatre
4%
Cherlyn Lanning & Kudra Wagner
- THE INHERITANCE PART 1
- The Bent
3%
Cherlyn Lanning
- F**KING MEN
- THE BENT
1%
Cherlyn Lanning
- I'LL EAT YOU LAST
- THE BENT
1%
Kudra Wagner
- LOOT
- Desert Ensemble Theatre
1%
Denee Dentice
- THE CAKE
- The Bent
1%Best Direction Of A Musical
Ray Limon
- HAIRSPRAY
- Desert Theatricals
29%
Adam Karsten
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- CV REP
25%
Ray Limon
- OLIVER!
- Desert Theatricals
14%
Dennis Courtney
- FALSETTOS
- Dezart Performs
14%
Terry Ray
- SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA
- The Bent
12%
Michael Pacas
- TOOTSIE
- Desert Theatreworks
6%Best Direction Of A Play
Jason Reale
- POINT LOMA
- Revolution Stage Company
26%
Jaime Robledo
- STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON
- Big Bear Theatre Project
22%
Luke Rainey
- ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST
- Palm Canyon Theatre
13%
Jamie Torcellini
- THE 39 STEPS
- CV REP
8%
Steven Rosenbaum
- THE INHERITANCE PART 1
- THE BENT
4%
Michael Shaw
- FAT HAM
- Dezart Performs
4%
Deborah Harmon
- GOD OF CARNAGE
- Desert Ensemble Theatre
3%
Judith Chapman
- SHUNNED
- Palm Canyon Theatre
2%
Kudra Wagner
- THE CAKE
- The Bent
2%
Craig Wells
- HILLARY AND CLINTON
- Dezart Performs
2%
David Youse
- TRU
- Desert Ensemble Theatre
2%
Roger Welch
- I DO, I DO
- Revolution Stage Co.
2%
Steven Rosenbaum
- F**KING MEN
- THE BENT
2%
Jerome Elliott Moskowitz
- BEYOND THERAPY
- Desert Ensembe Theatre
2%
Jason Reale
- PERFECT ARRANGEMENT
- THE BENT
2%
Michael Shaw
- GRAND CONCOURSE
- Dezart Performs
2%
Michael Pacas
- LOOT
- Desert Ensemble Theatre
1%
Steven Rosenbaum
- I'LL EAT YOU LAST
- THE BENT
1%
Liyan Mc Neltier
- LATE COMPANY
- Revolution Stage Co/Inspiration’s Edge
1%Best Ensemble POINT LOMA
- Revolution Stage Company
21%STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON
- Big Bear Theatre Project
17%A VERY SORDID WEDDING
- Palm Canyon Theatre
14%HAIRSPRAY
- Desert Theatricals
8%NEXT TO NORMAL
- CV REP
7%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- CV REP
5%FALSETTOS
- Dezart Performs
4%OLIVER!
- Desert Theatricals
4%GOD OF CARNAGE
- Desert Ensemble Theatre
4%THE INHERITANCE PART 1
- THE BENT
3%THE MOD SQUAD
- Desert Theatricals
3%ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST
- Palm Canyon Theatre
3%LA CAGE AUX FOLLES
- Palm Canyon Theatre
2%LOOT
- Desert Ensemble Theatre
1%BEYOND THERAPY
- Desert Ensemble Theatre
1%SKIPPY AND BITSY ALL STAR CHRISTMAS T.V. EXTRAVAGANZA
- THE BENT
1%F**KING MEN
- THE BENT
1%PERFECT ARRANGEMENT
- THE BENT
1%FU*KING MEN
- The Bent
0%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Nick Wass
- POINT LOMA
- Revolution Stage Company
27%
Matt Richter
- STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON
- Big Bear Theatre Project
24%
Gavan Wyrick
- HAIRSPRAY
- Desert Theatricals
15%
Moira Wilke
- NEXT TO NORMAL
- CV REP
12%
Gavan Wyrick
- OLIVER!
- Desert Theatricals
5%
Chase Potter
- FALSETTOS
- Dezart Performs
5%
Jason Smith
- TRU
- Desert Ensemble Theatre
4%
Nick Wass
- THE INHERITANCE PART 1
- THE BENT
3%
Nick Wass
- F**KING MEN
- THE BENT
1%
Nick Wass
- GOD OF CARNAGE
- Desert Ensemble Theatre
1%
Nick Wass
- THE CAKE
- THE BENT
1%
Nick Wass
- PERFECT ARRANGEMENT
- THE BENT
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Joshua Carr
- OLIVER!
- Desert Theatricals
24%
Robert Rutt and Joshua Carr
- HAIRSPRAY
- Desert Theatricals
23%
Stephen Hulsey
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- CV REP
20%
Michael Orland
- IT'S ME, CHARLIE!
- Revolution Stage Company
17%
Stephen Hulsey
- FALSETTOS
- Dezart Performs
12%
BRAD FREY
- HONKY TONK ANGELS
- Desert Theatreworks
5%Best Musical NEXT TO NORMAL
- CV REP
26%HAIRSPRAY
- Desert Theatricals
23%LA CAGE AUX FOLLES
- Palm Canyon Theatre
20%FALSETTOS
- Dezart Performs
15%OLIVER!
- Desert Theatricals
13%HONKY TONK ANGELS
- Desert Theatreworks
3%Best New Play Or Musical POINT LOMA
- Revolution Stage Company
42%THE BEVERLY HILLS HOTEL PEACE TALKS
- CV REP
23%MAMA DO YOU KNOW ME
- Big Bear Theatre Project
22%SKIPPY & BITSY'S ALL START T.V. CHRISTMAS EXTRAVAGANZA
- THE BENT
13%Best Performer In A Musical
Maya Jade Frank
- NEXT TO NORMAL
- CV REP
17%
Doug Carfrae
- OLIVER!
- Desert Theatricals
14%
Ronald Coronado
- LA CAGE AUX FOLLES
- Palm Canyon Theatre
14%
Christin Byrdsong
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- CV REP
8%
Patrick Joseph Wallace
- FALSETTOS
- Dezart Performs
7%
Joe Hooper
- HAIRSPRAY
- Desert Theatricals
7%
Francesca Amari
- I DO, I DO
- Revolution Stage Co.
6%
Jason Ayestas
- TOOTSIE
- Desert Theatreworks
5%
Terry Ray
- SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA
- The Bent
4%
Tim Ewing
- FALSETTOS
- Dezart Performs
4%
Skylar Gaines
- FALSETTOS
- Dezart Performs
4%
Steven Grant Douglas
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- CV REP
3%
Stephanie Lynne Mason
- FALSETTOS
- Dezart Performs
2%
Jane Guy
- SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA
- The Bent
2%
Tyler Donovan McCall
- NEXT TO NORMAL
- CV REP
2%
Bligh Voth
- NEXT TO NORMAL
- CV REP
1%Best Performer In A Play
Yo Younger
- POINT LOMA
- Revolution Stage Company
24%
French Stewart
- STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON
- Big Bear Theatre Project
21%
Ronald Coronado
- ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST
- Palm Canyon Theatre
10%
Lizzie Schmelling
- GOD OF CARNAGE
- Desert Ensemble Theatre
6%
Chuck Yates
- TRU
- Desert Ensemble Theatre
5%
Laura Stearns
- PERFECT ARRANGEMENT
- THE BENT
5%
Ashley Morton
- THE 39 STEPS
- CV REP
5%
Ronald Douglass
- POINT LOMA
- Revolution Stage Company
4%
Andi Matheny
- HILLARY AND CLINTON
- Dezart Performs
3%
Cathy Moriarty
- I'LL EAT YOU LAST
- The Bent
3%
Alex Price
- THE INHERITANCE PART 1
- THE BENT
3%
Scott Golden
- GHOST STORY OF CHRISTMAS
- Big Bear Theatre Project
3%
Sonia Reavis
- THE CAKE
- The Bent
3%
Rebecca Mc Williams
- LATE COMPANY
- Revolution Stage Co/Inspiration’s Edge
2%
Michael Pacas
- SHUNNED
- Palm Canyon Theatre
2%
Tessa Gregory Walker
- LOOT
- Desert Ensemble Theatre
1%
Yo Younger
- GOD OF CARNAGE
- Desert Ensemble Theatre
1%
J. Clare Merritt
- BEYOND THERAPY
- Desert Ensemble Theatre
0%Best Play ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST
- Palm Canyon Theatre
22%POINT LOMA
- Revolution Stage Company
22%STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON
- Big Bear Theatre Project
22%THE BEVERLY HILLS HOTEL PEACE TALKS
- CV REP
6%THE INHERITANCE PART 1
- THE BENT
5%GOD OF CARNAGE
- Desert Ensemble Theatre
4%THE 39 STEPS
- CV REP
3%TRU
- Desert Ensemble Theatre
2%LOOT
- Desert Ensemble Theatre
2%THE CAKE
- THE BENT
2%BEYOND THERAPY
- Desert Ensemble Theatre
2%HILLARY AND CLINTON
- Dezart Performs
2%FU*KING MEN
- The Bent
1%GRAND CONCOURSE
- Dezart Performs
1%PERFECT ARRANGEMENT
- THE BENT
1%LATE COMPANY
- Revolution Stage Co/Inspiration’s Edge
1%F**KING MEN
- THE BENT
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Joel Daavid
- STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON
- Big Bear Theatre Project
31%
Joyanne Tracy
- POINT LOMA
- Revolution Stage Company
29%
Jimmy Cuomo
- THE BEVERLY HILLS HOTEL PEACE TALKS
- CV REP
9%
Jimmy Cuomo
- OTHER DESERT CITIES
- CV REP
6%
Rick Bluhm
- FALSETTOS
- Dezart Performs
6%
Tom Valach
- GOD OF CARNAGE
- Desert Ensemble Theatre
5%
Jason Reale
- PERFECT ARRANGEMENT
- THE BENT
4%
Jason Reale
- THE INHERITANCE PART 1
- THE BENT
3%
Jason Reale
- FU*KING MEN
- The Bent
2%
Jason Reale
- THE CAKE
- THE BENT
2%
Thomas L. Valach
- TRU
- Desert Ensemble Theatre
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Josh Adams
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- CV REP
28%
Clark Dugger
- FALSETTOS
- Dezart Performs
15%
Josh Adams
- NEXT TO NORMAL
- CV REP
13%
Andrew M. Edwards
- TRU
- Desert Ensemble Theatre
8%
Damian Jesus Mercado
- SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA
- The Bent
8%
Damian Jesus Mercado
- THE INHERITANCE PART 1
- The Bent
7%
Andrew M. Edwards
- GOD OF CARNAGE
- Desert Ensemble Theatre
7%
Josh Adams
- THE 39 STEPS
- CV REP
5%
Damian Jesus Mercado
- FU*KING MEN
- The Bent
4%
Damian Jesus Mercado
- PERFECT ARRANGEMENT
- The Bent
4%Best Supporting Performer In A Musical
Jeffrey Scott Adair
- OLIVER!
- Desert Theatricals
19%
Trent Mills
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Big Bear Theatre Project
15%
Tod Macofsky
- HAIRSPRAY
- Desert Theatricals
12%
Patrick Wallace
- NEXT TO NORMAL
- CV REP
12%
Jim Bullock
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- CV REP
9%
Sam Sherwood
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- CV REP
6%
Laura Stearns
- FALSETTOS
- Dezart Performs
6%
Eric Seppala
- SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA
- The Bent
5%
Steven Rosenbaum
- SKIPPY & BITSY'S ALL STAR T.V. CHRISTMAS EXTRAVAGANZA
- THE BENT
4%
William Spitz
- FALSETTOS
- Dezart Performs
4%
Maggie Barry
- FALSETTOS
- Dezart Performs
3%
Travis Creston Detwiler
- SKIPPY & BITSY'S ALL STAR
- THE BENT
3%Best Supporting Performer In A Play
Larry Martin
- A VERY SORDID WEDDING
- Palm Canyon Theatre
26%
Anthony Nannini
- POINT LOMA
- Revolution Stage Company
22%
Joe Fria
- STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON
- Big Bear Theatre Project
17%
Geri Nikole Love
- THE BEVERLY HILLS HOTEL PEACE TALKS
- CV REP
6%
David Youse
- GOD OF CARNAGE
- Desert Ensemble Theatre
5%
Terry Ray
- THE INHERITANCE PART 1
- THE BENT
4%
Ronald Coronado
- A VERY SORDID WEDDING
- Palm Canyon Theatre
3%
Melanie Blue
- BEYOND THERAPY
- Desert Ensemble Theatre
3%
Abby Kapadia
- POINT LOMA
- Revolution Stage Company
2%
Anthony Nannini
- BEYOND THERAPY
- Desert Ensemble Theatre
2%
Thomas Dodge Wheatley
- THE INHERITANCE PART 1
- The Bent
2%
Ronny Borelli
- F**KING MEN
- THE BENT
2%
Angela Landis
- PERFECT ARRANGEMENT
- The Bent
1%
Paul Crane
- THE CAKE
- The Bent
1%
Brian Newkirk
- THE INHERITANCE PART 1
- THE BENT
1%
Willie Mullins
- THE INHERITANCE PART 1
- THE BENT
1%
Eric Larson
- POINT LOMA
- Revolution Stage Company
1%Favorite Local Theatre
Revolution Stage Company
30%
Big Bear Theatre Project
20%
Desert Theatricals
15%
CV REP
12%
Palm Springs Cultural Center
8%
Coachella Valley Repertory
6%
THE BENT
5%
Desert Theatreworks
3%
Annenberg Theater
2%