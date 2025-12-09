Photos: ELEPHANT & PIGGIE'S 'WE ARE IN A PLAY' Cast in Rehearsals

The cast of Elephant & Piggie’s “We Are In A Play!” features Juan Castro, Eli Gonzalez, Frenki Hykollari, Christian Adriana Johannsen, Gabriella Scott, and Cindy Tsai.
Atlantic for Kids' new musical Elephant & Piggie’s “We Are In A Play!”, based on the “Elephant & Piggie” books by Mo Willems, begins performances this Saturday, December 13 at Atlantic Theater Company’s Stage 2. See rehearsal photos!
The cast of Elephant & Piggie’s “We Are In A Play!” features Juan Castro, Eli Gonzalez, Frenki Hykollari, Christian Adriana Johannsen, Gabriella Scott, and Cindy Tsai, with script and lyrics by Mo Willems, music by Deborah Wicks La Puma, and direction and choreography by MK Lawson.
Get ready for a musical experience, ripped from the pages of Mo Willems’ beloved, award-winning, best-selling children’s books, that will leave audiences doing the “Flippy Floppy Floory” dance all night long! In Elephant & Piggie’s “We Are in a Play!”, Gerald and Piggie take to the stage in a rollicking adventure that is perfect for young audiences.
Elephant & Piggie’s “We Are in a Play!”, will feature sets by Rodrigo Escalante, costumes by Rose Bisogno, lighting by David A. Sexton, sound by Alex Attalla, props by Hannah F. Tarr, music direction by Fernanda Douglas, and casting by Bass/Valle Casting. Celina Revollar will serve as the Production Stage Manager.
Photo Credit: Ahron R. Foster
