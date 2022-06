Feature: TIENDE FAMILIEVOORSTELLING PIETER KRAMER GAAT OVER MOZART!

Op zondagmiddag 18 december 2022 zal voor de tiende keer een familievoorstelling van regisseur Pieter Kramer en zijn vaste scriptschrijver Don Duyns in première gaan, ditmaal in Stadsschouwburg Nijmegen. Wolfgang, het wonderjong is een sprankelende en muzikale familievoorstelling over Wolfgang Amadeus Mozart en zijn leven als kindster én recalcitrante puber, met originele liedjes van Theo Nijland, gebaseerd op Mozarts muziek. Vanaf dit jaar maakt Kramer zijn familievoorstellingen onder de vleugels van Stichting Theateralliantie en Toneelgroep Oostpool. De voorstelling zal van december 2022 tot en met half maart 2023 te zien zijn in 21 grote theaters door het hele land. De kaartverkoop is nu gestart.

Na legendarische voorgangers als De gelaarsde poes, Hamlet en Lang & gelukkig wordt Wolfgang, het wonderjong een grootscheepse muziektheatervoorstelling vol rake noten, puberverlangens en hartstochtelijke vriendschappen.

'Wolfgang Amadeus Mozart was een natuurtalent, een geboren componist, maar hoe vaak komt dàt voor? Ik kijk vaak met verbazing naar de grenzeloze ambitie die sommige ouders met hun kinderen hebben, de hoeveelheid tijd die ze erin stoppen. Alles moet wijken voor het Grote Talent waardoor het gezinsleven onder druk komt te staan. Hun hoogstaande verwachtingen leggen een zware last op de getalenteerde schoudertjes, of het nou om piano-spelen, wiskunde of turnen gaat. Maar ook op de broertjes en zusjes die meestal de tweede viool spelen. En hoe loopt het af met kinderen die nèt niet genoeg talent of geluk hebben?' Regisseur Pieter Kramer

'We zijn ontzettend blij dat de iconische familievoorstellingen van Pieter Kramer bij ons in het oosten van het land een nieuw thuis hebben gevonden. Ik weet zeker dat Wolfgang, het wonderjong veel jonge én oudere bezoekers (opnieuw) verliefd gaat laten worden op de magie van theater.' Daria Bukvić, artistiek directeur Toneelgroep Oostpool

Tienjarig jubileum familievoorstellingen Pieter Kramer

De familievoorstellingen van Pieter Kramer zijn met hun 10-jarig jubileum een gekoesterde traditie in theaterland. Kramer en zijn team maakten deze producties vele jaren bij Theater Rotterdam (voorheen RO Theater), nu zetten de theaters van de Theateralliantie deze traditie voort met Toneelgroep Oostpool als coproducent. In 2019 ontvingen Pieter Kramer en Don Duyns samen de Prosceniumprijs voor de familievoorstellingen.

Cast: Bart Rijnink, Sara Afiba, Ruth Sahertian, Jip Wassenberg, Dick van den Toorn, Alex Hendrickx, Jan-Paul Buijs, Lukas Smolders, Sidar Toksöz

Tekst: Don Duyns

Liedteksten: Theo Nijland

Muziek: Mozart

Regie: Pieter Kramer

Tekstdramaturgie: Dirkje Houtman

Productiedramaturgie: Madelon Kooijman

Muzikale leiding: Boudewijn Ruigrok

Choreografie: Daan Wijnands

Decorontwerp: Niek Kortekaas

Lichtontwerp: Marc Heinz

Geluidsontwerp: Maarten Houdijk

Kostuumontwerp: Sabine Snijders

Ontwerp kap en grime: Cynthia van der Linden

Casting: Saskia Heerkens

Producent: Theateralliantie & Toneelgroep Oostpool

www.wolfgang.nu