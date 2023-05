Feature: OOK THOMAS CAMMAERT EN CYSTINE CARREON IN PIAF!

Ook Thomas Cammaert en Cystine Carreon zullen te zien zijn in de nieuwe Nederlandse musical Piaf. Eerder maakte producent De Theater BV dat Suzan Seegers de rol van Edith Piaf zal gaan spelen. Job Bovelander en Hein Gerrits maken de cast compleet. Piaf gaat op donderdag 12 oktober 2023 in première in DeLaMar in Amsterdam.

Thomas Cammaert is bekend door zijn deelname aan Wie is de Mol? en De Verraders, zijn rol in de bekroonde tv serie Ramses en als presentator van Zin in morgen. In het theater was hij o.a. te zien in Sonneveld, Soldaat van Oranje en Trompettist in Auschwitz. Thomas werd twee keer genomineerd voor een Musical Award. Cystine Carreon verwierf bekendheid met haar rollen in Gooische Vrouwen, GTST en BlauwBlauw. Cystine Carreon verwierf bekendheid op tv met haar rollen in o.a. Gooische Vrouwen en GTST. In het theater speelde zij in talloze voorstellingen waaronder Miss Saigon, Fame, Vamos en Murder Ballad. Voor haar rol in Grease ontving Cystine de Musical Award voor Beste Vrouwelijke Bijrol. Afgelopen seizoen speelde ze haar one woman musical #LOS. Job Bovelander was o.a. te zien op televisie in Zeg 'ns Aaa en Dokter Tinus. In het theater speelde hij rollen in o.a. The Sound of Music, Op hoop van zegen, Anne, Lazarus en Checkpoint Charlie. Job won de Prix Liesbeth List des Jeunes Artistes op het prestigieuze Concours de la Chanson 2015. Hein Gerrits keert met Piaf na vijf jaar terug naar het theater. Eerder was hij te zien in voorstellingen als Mamma Mia!, Cabaret, Grease, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, Fame en Josephine B. Hein won in 2002 de Musical Award voor Aanstormend Talent.

Het verhaal

Edith Piaf is zojuist overleden. En ze is danig in de war. Dit is niet wat ze wilde. Dit is niet wat ze ooit bedacht had. Ze zou sterven in Parijs met een priester aan haar bed. Niet in een of ander gehucht. Pas overleden, komt de verwarde Piaf vier karakters tegen. De Engel (Cammaert). De Duivel (Bovelander). De Dwaas (Gerrits). En de Dood (Carreon). Dan blijkt dat haar man Theo Sarapo goed naar geluisterd heeft. Hij heeft een ambulance gebeld en tegen de chauffeur liegt hij dat Edith slaapt. De tocht is een lange. Bijna duizend kilometer. Piaf houdt tegenover haar vier levensgezellen vol dat ze niet dood is zo lang ze niet in Parijs is. En zo lang ze niet weet wat ze achterlaat. Zo zit ze voor de duur van de tocht naar Parijs opgescheept met deze vier passagiers, waarvan eenieder een onuitwisbare indruk op haar bestaan heeft achtergelaten. Piaf wil weten waar deze vier in haar leven waren. Aan de hand van hun verhalen en de onvergetelijke muziek van Edith Piaf herbeleefd de legende verschillende belangrijke momenten in haar leven om te ontdekken wie ze was en erachter te komen wat het is dat ze achterlaat.

Piaf is geschreven door Allard Blom en wordt geregisseerd door Martin Michel. Joris van Veldhoven tekent voor het decor, Arno Bremers verzorgt de kostuums en Coen van der Hoeven maakt het lichtontwerp. Het LIVE combo staat onder leiding van Frans Heemskerk.

Piaf is van oktober 2023 t/m februari 2024 te zien in heel Nederland.

