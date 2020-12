BWW Feature: TWEEDE EDITIE MUSICALS IN CONCERT: STARS FROM THE HOUSE

Utrecht, 1 december 2020

Afgelopen maand vond de eerste editie van Musicals in Concert: Stars from The House plaats. Dat was een bijzonder online musical concert dat thuis te bekijken was via een online link. "Dat was zo een groot succes dat een tweede editie niet kon uitblijven." Aldus, producent en initiatiefnemer Nathan Markuszower. Van 18 t/m 27 december zal de tweede editie plaatsvinden met wederom een sterrencast: April Darby, Venna van Den Bosch, Dominque de Bont, Elindo Avastia en David van den Tempel. Tickets voor het online musical concert zijn vanaf €8,50 te verkrijgen via: www.eventim.nl .

De cast van deze tweede editie van Musicals in Concert: Stars from the House bestaat uit een mooie mix van ervaren acteurs en opkomende musicaltalenten. April Darby was onder andere te zien in hoofdrollen in Sister Act, The Bodyguard en Aida in Concert. Venna van den Bosch speelde o.a. in The Sound of Music en was te zien was in de David Bowie musical Lazarus. Dominque de Bont was afgelopen seizoen te zien in de musical Fun Home, waar zij de musical award voor Aanstormend Talent voor in ontvangst mag nemen. Elindo Avastia te zien als Lola in de musical Kinky Boots kennen we uit de musical MAMMA MIA! en The Color Purple. David van den Tempel was o.a. te zien in Evita en Soldaat van Oranje.

De productie van Musicals in Concert: Stars from the House is in handen van de jongste theaterproducent van Nederland, Nathan Markuszower: "Afgelopen maand vond de eerste editie van Musicals in Concert: Stars From The House plaats. Dat was zo een groot succes dat een tweede editie niet kon uitblijven! Ik ben oprecht trots dat het weer gelukt is zo een prachtige sterrencast samen te stellen met een mooie mix van hele jonge, opkomende talenten en ervarenen uit het vak. Ook bij deze editie zullen alle inkomsten verdeeld worden onder alle deelnemende artiesten."

Naast het boeken van een ticket, is het mogelijk de artiesten extra te ondersteunen door middel van een extra donatie. Elke donatie, al vanaf €1,00, is enorm welkom! Kijk voor tickets & info op www.eventim.nl

