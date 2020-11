BWW Feature: SPECIAAL VOOR PIA DOUWES GESCHREVEN MUSICAL EIN WENIG FARBE NU OP DVD

Hoe voelt het om in een verkeerd lichaam te leven? Hoe vertel je dat aan je familie?

Helena kan niet slapen, want morgen is de grote dag. Een half leven lang heeft ze nodig gehad om de kracht te vinden op zichzelf te staan en nu staat ze voor de laatste stap: de geslachtsverandering. Dan wordt Klaus eindelijk Helena. In de nacht voor de laatste operatie, in gesprek met de nachtzuster, komen de herinneringen aan haar verleden voorbij. Al heel jong wist ze dat ze zich niet als die andere jongens voelde. Maar de maatschappij geeft aan wat 'normaal' is. Dus Klaus paste zich aan: hij trouwde en kreeg twee kinderen. Maar als zijn echtgenote een 'Gender Bender Party' organiseert, verandert zijn hele leven.

De musical EIN WENIG FARBE ging in mei 2018 in première in Theatercouch in Wenen, Oostenrijk en werd speciaal voor Pia Douwes geschreven door de Vlaamse musical acteur en schrijver Rory Six. In EIN WENIG FARBE speelt Pia Douwes 14 verschillende rollen! De Duitstalige voorstelling werd met meerdere camera's opgenomen in het intieme theater in Wenen en verschijnt nu, met Engelstalige ondertitels, voor het eerst op DVD. Als bonus zijn ook exclusieve interviews met Pia Douwes, Rory Six en de vrouw op wiens verhaal de musical is gebaseerd, Sophie Giller.

Pia Douwes

Pia creëerde de titelrol in de musical Elisabeth, was te zien in Chicago in Nederland, de West End en op Broadway en speelde in musicals in binnen- en buitenland als 3 Musketiers, Der Besuch der alten Dame, Cabaret, Cats, Fosse, Evita, Les Misérables, Grease , The Rocky Horror Show, Passion , Sunset Boulevard, We Will Rock You, Rebecca, Next to Normal, Billy Elliot, Spamalot, Ein Wenig Farbe, The Addams Family en toneelstukken als Master Class, Kramer vs Kramer, Other Peoples Money, Jane Eyre en Savannah Bay. In 2017 verscheen haar solo CD After all this time en in 2016 het boek Augenblicke aus dem Barock. Met grote passie coacht Pia jong talent. Pia is ambassadeur van de Ingeborg Douwes Stichting en Make a Wish Nederland en Oostenrijk.

Rory Six

Rory was te zien in musicals als Romeo & Julia, Les Misérables, Elisabeth, Dracula Jekyll & Hyde, Rudolf - Affaire Mayerling, The Full Monty en Cats. Samen met Kai Hüsgen schreef hij de musical Wenn Rosenblätter Fallen, die in 2008 als conceptalbum verscheen met daarop onder andere Pia Douwes. De musical ging in 2010 in Amsterdam in première met als titel Een Leven Zonder Jou. Verder schreef hij de musicals Namen an der Wand, Luna, Weihnachtsengel Küsst Mann Nicht, Ein Wenig Farbe en Die Mädchen von Oostende, die in Wenen in première gingen.

De DVD van EIN WENIG FARBE, met Engelstalige ondertitels en bonus-interviews, is uitsluitend verkrijgbaar via de webshop van Pia Douwes:

www.piadouwes.com/nl/shop/

