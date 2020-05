BWW Feature: SINGER-SONGWRITER LAKSHMI GAAT HET THEATER IN MET VOORSTELLING HUIDHONGER

Utrecht, 29 mei 2020



"Corona-proof" voorstelling vanaf het najaar te zien in de Nederlandse theaters

Na haar debuutvoorstelling ADEM en de reprise hiervan gaat LAKSHMI in het najaar op tournee met haar gloednieuwe voorstelling HUIDHONGER langs verschillende Nederlandse theaters. Lakshmi ging meteen aan de slag toen aan haar werd gevraagd om een "Corona-proof" voorstelling te maken. Door de versoepelende maatregelen in verband met COVID-19 mogen er vanaf 1 juli weer 100 mensen in het publiek.

Afgelopen april was Lakshmi te gast bij 'M' waar het onderwerp 'Huidhonger' was naar aanleiding van de nationale lockdown vanwege Corona. Zij vertolkte daar het lied 'I Touch Myself' en gooide hoge ogen. Onderwerpen als eenzaamheid, intimiteit en verlangen liggen dicht bij haarzelf, daarom koos ze ervoor de voorstelling HUIDHONGER te noemen. Met hierin covers van songs die betrekking hebben op deze bijzondere tijd alsook eigen werk wat daarop aansluit.

Over de voorstelling

Lakshmi haalt inspiratie uit verschillende levensfases en vraagt zich af hoe belangrijk het is om ergens bij te horen en geliefd te worden. Nu de wereld verandert, lijken deze onderwerpen belangrijker dan ooit. Door covers ('I Touch Myself', 'Zeg me dat het niet zo is' en meer), eigen nummers en monologen belicht ze zoveel mogelijk stukjes over eenzaamheid, aanraking en genegenheid. Ook zal ze nieuwe energie meegeven om vol vertrouwen de nieuwe wereld aan te kunnen.

Kijk voor meer informatie op: http://lakshmimusic.com.

