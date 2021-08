BWW Feature: ROARING TWENTIES MUSICAL THE GREAT GATSBY VOLGEND JAAR TE ZIEN!

Producent Michiel Morssinkhof maakt vandaag bekend dat The Great Gatsby Musical in seizoen 2022 - 2023 te zien zal zijn in de Nederlandse theaters. De musical is gebaseerd op de gelijknamige klassieker van F. Scott Fitzgerald, één van de meest succesvolle boeken allertijden en bekend van de grootschalige film uit 2012. The Great Gatsby speelt zich af in de roaring twenties van de vorige eeuw en gaat spelen in de nieuwe roaring twenties van onze eigen eeuw, precies 100 jaar later. De musical wordt ontwikkeld door de makers van Amélie de Musical en gaat in het najaar van 2022 in première.



Over de musical

The Great Gatsby Musical vertelt een swingend verhaal dat zich afspeelt in 1922 met betoverende jazz, illusies, liefde en bedrog. De roaring twenties zijn een tijd van grote feesten en waanzinnige outfits. In 2022 laten we hopelijk de corona-tijd achter ons en breken onze eigen roaring twenties aan, tijd om precies 100 jaar later het verhaal van The Great Gatsby als musical te vertellen in het theater. Met bekende acteurs in de hoofdrollen en een live band op het toneel.

De musical wordt geschreven door Jeremy Baker, schrijver van onder andere de tv-serie Koefnoen, liedteksten voor Adèle Bloemendaal en scripts voor Eurovision 2021. De muziek is van Fons Merkies, de enige winnaar ooit van zowel het Gouden Kalf als de Musical Award voor Beste Muziek en verantwoordelijk voor de muziek van onder andere Turks Fruit en Flikken Maastricht. De musical wordt geregisseerd door Anne de Blok, genomineerd voor de Musical Award voor Beste Regie in 2020.

Het verhaal

New York, 1922. Beginnend schrijver Nick Carraway komt naar de grote stad in een tijd van losse moraal, betoverende jazz, illegaliteit en swingende jazz-feesten. Hij ontmoet de mysterieuze miljonair Jay Gatsby en belandt in Gatsby's extravagante leven en de fascinerende wereld van de superrijken; vol illusies, liefde en bedrog. Nick komt ook zijn nicht Daisy tegen, die een onmogelijke liefde met Gatsby heeft, maar getrouwd is met Tom Buchanan, een man van adel. Een musical over de ongrijpbare dromen van de Jazz age - de Roaring 20's.

The Great Gatsby Musical is vanaf najaar 2022 te zien in de Nederlandse theaters.