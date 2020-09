BWW Feature: OPUSONE PROGRAMMEERT EXTRA VOORSTELLINGEN VAN FALSETTOS

Musical week langer in DeLaMar Theater te zien

Wegens grote belangstelling heeft producent OpusOne besloten extra voorstellingen van de musical Falsettos toe te voegen aan de speelperiode in DeLaMar Theater. Hierdoor is de musical met o.a. William Spaaij, Brigitte Heitzer en Joy Wielkens niet twee, maar drie weken te zien! "Het is fantastisch dat het publiek erop vertrouwt dat het theater een veilige omgeving is en dat we, nog voordat we beginnen met repeteren, al extra voorstellingen hebben kunnen inplannen", aldus producent Maarten Voogel. Falsettos staat van 28 oktober t/m 15 november in de Wim Sonneveld zaal van DeLaMar Theater in Amsterdam.

OpusOne maakte begin juli bekend de musical Falsettos twee weken naar Amsterdam te brengen. De met vele awards bekroonde muzikale autobiografie van William Finn vertelt de belevenissen van Marvin en zijn uniek samengestelde gezin. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Brigitte Heitzer, William Spaaij en Job Greuter. Ook Joy Wielkens, Ad Knippels en Julia Herfst zijn in de voorstelling te zien.

De regie ligt in handen van Koen Van Dijk. Samen met een vast team brengt OpusOne al jaren off-Broadway titels die keer op keer worden bekroond met Musical Awards. Falsettos is de opvolger van de musical Fun Home die vier Musical Awards, waaronder een voor Beste Musical, in ontvangst mocht nemen. Door het constant brengen van kwalitatief hoge producties is OpusOne vanaf januari 2021 opgenomen in de vierjarige subsidieregeling van Fonds Podiumkunsten.

Het verhaal

Falsettos vertelt het verhaal van een joodse 'modern family' in New York begin jaren 80. Marvin leeft onder één dak met zijn ex-vrouw Trina, zijn zoon Jason én zijn nieuwe vriend Whizzer. Marvin is als homo uit de kast gekomen, maar is bij zijn gezin gebleven. Als dan ook nog de nieuwe vriend van zijn ex-vrouw intrekt, leidt dat tot pijnlijk-komische confrontaties. Marvins zoon Jason besluit dan dat hij zijn Bar Mitswa niet wil vieren. Zeker niet wanneer Whizzer een vreemde ziekte krijgt die vooral homoseksuele mannen lijkt te treffen. Dan krijgt de viering van Jason's volwassenwording alsnog een onverwachte wending.

Falsettos wordt gemaakt in nauwe samenwerking met DeLaMar Theater en wordt ondersteund door o.a. Fonds PodiumKunsten, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds21 en Kickstart Cultuurfonds.

Kijk voor meer informatie en kaarten op www.falsettos.nl en www.delamar.nl.

