BWW Feature: MUSICALS IN CONCERT: STARS FROM THE HOUSE

Bijzonder musical concert vanuit de woonkamers van de sterren

Musicals in Concert: Stars from The House is een bijzonder online musical concert dat van vrijdag 20 t/m zondag 29 november thuis te bekijken is via een online link. Musicalartiesten Gaia Aikman, Esmée Dekker, Nienke Latten, Milan van Waardenburg en Yoran de Bont zingen vanuit hun eigen woonkamer bekende en minder bekende nummers uit Nederlandse en Broadway musicals. Geïnteresseerden kunnen een online formulier invullen en ontvangen vervolgens een betalingsverzoek. Na betaling ontvangt men vrijdag 20 november een unieke en exclusieve link. Hiermee kan het concert tot en met zondag 29 november bekeken worden. Tickets voor het online musical concert zijn vanaf €7,50 te verkrijgen via: https://tinyurl.com/StarsFromTheHouse.

De cast van Musicals in Concert: Stars from the House bestaat uit talenten die de afgelopen jaren hun sporen in verschillende musicals al ruimschoots hebben verdiend. Gaia Aikman was onder andere te zien in TINA: de Tina Turner Musical, The Lion King en The Bodyguard. Esmee Dekker speelde de vrouwelijke hoofdrol in de meest recente revival van My Fair Lady, de minnares in Evita en was te zien was in de David Bowie musical Lazarus. Nienke Latten speelde in Duitsland de rol van Jasmine in de Disney musical Aladdin en was in Nederland te zien in de Efteling musical De Gelaarsde Kat. Milan van Waardenburg was afgelopen seizoen te zien als Dmitri in de musical Anastasia, een rol die hij al eerder in Duitsland vertolkte. Verder was Milan te zien in Tanz der Vampieren en Der Glöckner von Notre Dame. Yoran de Bont was te zien in musicals als Hello Dolly, Evita en Aida in Concert.

De productie van Musicals in Concert: Stars from the House is in handen van de jongste theaterproducent van Nederland, Nathan Markuszower: "Afgelopen zomer mocht ik het Musical Summer Concert in het Zuiderpark Theater in Den Haag produceren en dat was naast een enorm succes ook mijn eerste productie als theaterproducent. Ik ben dan ook ongelofelijk blij en trots om vandaag mijn tweede productie aan te kunnen kondigen. De theaters in Nederland mogen momenteel maximaal 30 personen ontvangen, hetgeen financieel onhaalbaar is. Daardoor zitten de meeste acteurs thuis, terwijl zij niets liever zouden doen dan hun talent delen met het publiek. De gehele opbrengst van dit online musical concert gaat direct naar de deelnemende artiesten, als kleine financiële ondersteuning in deze onzekere tijden."

Naast het boeken van een ticket, is het mogelijk de artiesten extra te ondersteunen door middel van een extra donatie. Elke donatie, al vanaf €1,00, is enorm welkom! Kijk voor tickets & info op https://tinyurl.com/StarsFromTheHouse.

Shows View More Netherlands Stories Related Articles