BWW Feature: MUSICALLEGENDE LES MISERABLES TERUG IN KONINKLIJK THEATER CARRE in 2023!

Vandaag hebben producenten Ruud de Graaf en Hans Cornelissen bekend gemaakt dat zij in samenwerking met Erwin van Lambaart als speciaal adviseur, Cameron Mackintosh's nieuwe productie van Les Misérables na ruim dertig jaar terugbrengen in Koninklijk Theater Carré, waar toentertijd Nederlandse musicalgeschiedenis werd geschreven. Van 1 tot en met 19 maart 2023 zal Les Misérables in Carré te zien zijn. De première vindt plaats op zondag 5 maart. Opties voor series voorstellingen in een zeer select aantal grote Nederlandse theaters liggen open. Hoofdrollen worden gespeeld door Milan van Waardenburg (Jean Valjean), Freek Bartels (Javert), Vajèn van den Bosch (Eponine), Ellen Pieters (Madame Thenardier), Channah Hewitt (Fantine), Mark Roy Luykx (Enjolras) en Sem Gerritsma (Cosette). Vanaf vandaag start de kaartverkoop via eventim.nl.

'We zijn ongelofelijk trots dat wij als producenten, in één van de eerste landen buiten Engeland, deze nieuwe en wederom uiterst succesvolle versie van Les Misérables mogen brengen. Op het Londense West End is de op de gelijknamige roman van Victor Hugo gebaseerde musical vanaf 1986 onafgebroken te zien en daarmee de langst lopende musical in het Verenigd Koninkrijk. Ook op Broadway was het één van de meest succesvolle musicals ooit en onderscheiden met acht Tony Awards, waaronder die voor beste musical. De productie was te zien in vierentwintig landen en in bijna evenzoveel talen', aldus creatief producent Hans Cornelissen.

Les Misérables door Boubill & Schönberg is een megaproductie, één van de grootste producties in Nederland ooit. Zo zijn er minimaal 15 trailers nodig om het decor vanuit Engeland naar Amsterdam te kunnen vervoeren. Uiteraard is het een risicovolle onderneming maar producenten en partners hebben er een heilig geloof in dat het Nederlandse publiek deze prachtige, legendarische voorstelling met vele iconische songs juist nu graag weer wil zien.'

In Koninklijk Theater Carré Amsterdam maakten de producenten ook de namen voor de hoofdrollen bekend. Zo zullen Milan van Waardenburg (Jean Valjean), Freek Bartels (Javert), Vajèn van Den Bosch (Eponine), Channah Hewitt (Fantine), Ellen Pieters (Madame Thenardier), Mark Roy Luykx (Enjolras) en Sem Gerritsma (Cosette) te zien zijn in de musical. De namen voor de overige rollen worden binnenkort bekendgemaakt. De Britse theaterproducent Cameron Mackintosh, al meer dan veertig jaar verantwoordelijk voor Les Misérables wereldwijd, is met zijn team nauw betrokken bij deze nieuwe Nederlandse productie.



In de eerste, door Joop Van Den Ende geproduceerde, Nederlandstalige versie van Les Misérables (1991) waren onder anderen Pia Douwes, Henk Poort, Ernst-Daniel Smit, Joke de Kruijf, Simone Kleinsma, Paul de Leeuw en Danny de Munck te zien. Voor een aantal van hen betekende deze voorstelling een doorbraak.

Het verhaal

Frankrijk in een tijd van onrust, armoede en oneerlijkheid. Na 19 jaar gevangenschap lijkt Jean Valjean zijn vrijheid tegemoet te gaan. Javert helpt hem uit de droom en laat hem weten aan welke voorwaarden hij de rest van zijn leven moet voldoen. Om hieraan te ontsnappen verscheurt Jean Valjean zijn vrijlatingsbrief en neemt een nieuwe identiteit aan. Door de jaren heen bewijst hij een goed persoon te zijn en probeert hij zijn verleden achter zich te laten. Lukt het Jean Valjean om uit handen te blijven van de geobsedeerde Javert, die hem koste wat kost wil bestraffen voor het breken met de voorwaarden?



Meer informatie en kaartverkoop

Vanaf vandaag start de kaartverkoop voor de voorstellingen van 1 tot en met 19 maart 2023 in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Kaartverkoop via www.eventim.nl en www.carre.nl