BWW Feature: MUSICAL SPRING AWAKENING AL UITVERKOCHT DELAMAR West

Er zijn op dit moment geen kaarten meer beschikbaar voor de musical Spring Awakening. OpusOne en DeLaMar Theater openden de kaartverkoop afgelopen donderdag en verkochten gisteravond al de laatste kaart. In verband met COVID-19 is niet de volledige capaciteit van de zaal verkocht. Mensen die geen kaarten hebben weten te bemachtigen kunnen zich inschrijven via de wachtlijst en worden op de hoogte gebracht als er meer kaarten beschikbaar zijn. Spring Awakening staat van 25 juni tot en met 18 juli in DeLaMar West: De gloednieuwe theaterzaal van DeLaMar Theater, in Amsterdam West, waar de ontwikkeling van eigentijdse musicals met nieuwe talenten centraal staat.



Over Spring Awakening

Indringende scènes en explosieve rocksongs buitelen over elkaar heen in de met 8 Tony Awards bekroonde musical Spring Awakening. Hierin volgen we een groep jongeren die hun identiteit en seksualiteit probeert te ontdekken, terwijl hun kerk, school en ouders elk ontluikend gevoel onderdrukken. Dit leidt tot een kruitvat aan opgekropte emoties, dat wel móet ontploffen. Spring Awakening is gebaseerd op een toneeltekst van Frank Wedekind, dat bij verschijning als controversieel werd bestempeld door de uitgesproken manier waarop het thema's als abortus, homoseksualiteit, kindermisbruik en zelfdoding behandelde. De musicalbewerking van het stuk actualiseert deze onderwerpen en combineert ze met zinderende rockmuziek. Een gedurfde show over liefde en seks, over leven en sterven.



Spring Awakening is een coproductie van OpusOne en DeLaMar Theater. Meer informatie: www.opusone.nl

Inschrijven voor de wachtlijst kan hier.



Muziek: Duncan Sheik; tekst: Steven Sater. De originele musical uit 2006 won 8 Tony Awards waaronder Beste Musical, Beste Script, Beste Score, Beste Regie, Beste Hoofdrol. Dit is een nieuwe Nederlandse productie van OpusOne i.s.m. verschillende musical-opleidingen. Regie: Koen Van Dijk; vertaling: Daniël Cohen; muzikale leiding en arrangementen: Ezra van Nassauw; choreografie: Roy Jonathans; toneelbeeld: Eric Goossens; kostuums: Martijn J. Kramp



OpusOne ontvangt, als eerste musical gezelschap, een meerjarige financiering uit de FPK-regeling Productiesubsidies 2021-2024.