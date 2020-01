BWW Feature: LUSTRUMEDITIE NATIONAAL THEATERWEEKEND OPNIEUW GROOT SUCCES at The Netherlands

Het weekend van 24, 25 en 26 januari stond in veel theaters in Nederland in het teken van de jubileumeditie van het Nationaal Theaterweekend. Met dit jaar 80 deelnemende theaters waren er in het totaal ruim 100 uitverkochte voorstellingen. Rondom de voorstellingen waren ook verschillende randactiviteiten voor bezoekers. Zo waren er rondleidingen in diverse theaters, was er een pop-up hotel in Waalwijk kon er op het toneel gebruncht worden, waarbij de Theatertechniek het eten serveerde door het uit de toneeltoren naar beneden te laten zakken.

De jubileumeditie van het Nationaal Theaterweekend was een groot succes. In de deelnemende theaters waren verschillende activiteiten te beleven. Theater De Leest was omgebouwd tot een pop-up hotel. De gasten konden een nacht in het theater verblijven. "Het waren lekkere bedden. Ik werd soms wel wakker van mijn vader, want die snurkt," aldus vader en dochter uit Alkmaar. In het Stadstheater Zoetermeer was een A-Meezing festival waar de bezoekers mee konden zingen en er een prachtig duet kwam door twee bezoekers met het nummer 'Shallow'. In De Blauwe Kei in Veghel kregen de bezoekers een rondleiding van directeur Harry Vermeulen, "wij hebben als gezin genoten van de prachtige rondleiding. Top, bedankt!" lieten bezoekers in een reactie weten.

Het Nationaal Theaterweekend

Het Nationaal Theaterweekend is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Theater Fonds, met als hoofdpartner de Bank Giro Loterij. Het weekend is er voor iedereen. Jong, oud, vaste of nieuwe bezoeker. Iedereen is tijdens het Theaterweekend welkom om tegen een mooie prijs te komen genieten van alles wat het theater te bieden heeft. De ingrediënten van het weekend zijn eenvoudig: voor slechts €10,- bezoek je één van de 300 voorstellingen en daarnaast zijn er vele extra activiteiten gratis te bezoeken in het theater bijvoorbeeld, meet & greets, afterparty's, workshops en rondleidingen. Op zondag is het in veel theaters familiedag, daarmee is het Theaterweekend een unieke belevenis voor iedereen.

Het Theaterweekend vond vijf jaar geleden voor het eerst plaats en was direct vanaf deze eerste editie een groot succes. Het doel van het weekend is om heel Nederland kennis te laten maken met het theater en hen te laten zien hoe leuk, mooi, waardevol, ontroerend, grappig of fijn theater kan zijn.





