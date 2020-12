BWW Feature: KERST KOMT ALTIJD BIJ HET WILMINKTHEATER EN MUZIEKCENTRUM ENSCHEDE!

Foto: Santa Laus Steenbeeke met zijn kerstelfjes door Willem van Walderveen

Enschede, 3 december 2020

Voor het zevende jaar produceert het Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede speciale kerstprogrammering tijdens 'Woar Geet 't Opan met Kesmis'. Meer dan ooit is de vraag wat kunnen we doen met kerst dit jaar? In december zijn er verschillende kerstvoorstellingen die in het theater maar ook thuis te beleven zijn.

Met de huidige maatregelen zijn de deuren van Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede gesloten voor publiek. Achter de schermen vinden alle voorbereidingen plaats voor de kerstperiode. Zo zal vanaf 10 december De Kleine Willem en de Kleine Zaal van het Muziekcentrum open gaan voor dertig bezoekers per voorstelling. Daarnaast is ook de mogelijk het theater in huis te halen met online kerstvoorstellingen.

Laus Steenbeeke in Santa's Revue

In Santa's Revue speelt Laus Steenbeeke de kerstman die op kerstavond langs gaat bij de eenzame mevrouw Dinie Alderink, gespeelt door Ellen Rohrman. Samen met de elfjes van de kerstman gaan ze haar Kerstmis weer nieuw leven inblazen met komische sketches, dans, zang en heel veel humor. De Kleine Willem ademt tijdens deze voorstelling een en al kerst en revue met een live band onder leiding van Maarten de Groot. Santa's Revue is te zien van 10 t/m 23 december.

Kerst komt altijd... met een persoonlijke noot

Op 12 december zal de kleine zaal van het muziekcentrum open gaan voor een bijzonder project. Vier jonge muzikanten die als remplaçanten werkzaam zijn binnen verschillende orkesten geven privé concerten. Kaartkopers kunnen een lied uitkiezen dat speciaal wordt opgevoerd in een lege zaal waarbij de kaartkoper en 3 gasten exclusief aanwezig mogen zijn. Een bijzondere ervaring om cadeau te geven vlak voor de feestdagen en daarbij de artiesten te steunen.

Diner Veur Ene is terug!

Laus Steenbeeke kruipt dit jaar wederom in de rol van James en viert samen met zijn vrouw Jannink, gespeeld door zijn zus Jonne Steenbeeke, kerstavond. De open haard brandt, de tafel is gedekt. Deze komische voorstelling van 25 minuten is van 13 t/m 27 december te zien in De Kleine Willem. Door het beperkte aantal kaarten zullen er meerdere voorstellingen gespeelt worden op een dag.

Stille Nacht met Silbersee

Silbersee nodigt dit jaar topactrice Ariane Schluter uit als wintergast voor een avond waarin zang, piano, Ud en tekst samenkomen in een meditatief concert over hoop en wanhoop, twijfel en troost. Silbersee daagt deze editie pianist en componist Martin Fondse uit om een nieuw werk te componeren, geïnspireerd op composities van Arvo Pärt en het werk van Claude Debussy. Het libretto is van schrijvers Joachim Robbrecht en Artun Alaska Arasli. Beleef deze muzikale voorstelling op 16 december in de Kleine Zaal van het Muziekcentrum.

Kerstlied van een Vrek!

1870 was het jaar dat de schrijver Charles Dickens overleed. Ter ere van zijn 150ste sterfdag heeft Bruun Kuijt zijn bejubelde solovoorstelling KERSTLIED VAN EEN VREK! weer opgepakt. Kuijt kruipt in de rol van verteller, Scrooge, Marley en nog meer heerlijke figuren uit het beroemde A Christmas Carol. Hij gaat terug naar de bron en bindt de strijd aan met de idee dat dit verhaal een karikatuur van zichzelf is geworden. 17 t/m 23 december in de Kleine Zaal van het Muziekcentrum

Theater Thuis Kerstbox

Tijdens de kerstvakantie is het mogelijk ook thuis te genieten van verschillende kerstvoorstellingen. Zo zal de registratie van The Christmas Night 2019 met o.a. Do, Jim van der Zee en ZO! Gospel Choir online te zien zijn. Maar ook Santa's Revue is vanaf 19 december tegen betaling online te bekijken. Voor de optimale theaterbeleving thuis komt Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede met een speciale 'Theater Thuis Kerstbox' in de box zitten diverse hapjes en drankjes en een link naar alle online kerstvoorstellingen die te zien zijn van 19 december t/m 3 januari.

De magische kerstmusical SCROOGE

De voorbereidingen voor de magische kerstmusical Scrooge laten zich niet leiden door corona. De voorstelling zou eigenlijk dit jaar te zien zijn in het Muziekcentrum. Het bouwen van de decors, het vervaardigen van de kostuums en het schrijven van script en muziek kent een lange voorbereiding en alles stond al in gereedheid. Door de huidige maatregelen kan de voorstelling niet plaatsvinden voor live publiek. Maar de voorstelling wordt wel gemaakt. Daarom zullen er exclusieve beelden worden opgenomen uit de voorstelling die volgend jaar wel live te zien zal zijn. Deze komen in een online reportage over Charles Dickens die te zien is vanaf 25 december.

The Christmas Night

Ook voor alle bedrijven komt kerst altijd. Omdat veel kerstborrels niet door kunnen gaan bied Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede in samenwerking met EY de mogelijkheid gezamenlijk met het hele bedrijf te genieten van online kerstvoorstellingen op maat gemaakt. Doormiddel van een livestream genieten de collega's thuis van The Christmas Night, de Night of the Proms van het oosten, met artiesten als Humphrey Campbell, The Voice of Holland winnares Pleun Bierbooms, operazangers Kelly God vanuit de Nederlandse Reisopera en muzikanten van het Phion-orkest.

Wilminktheater meets Codarts

Sinds begin oktober zijn de repetities voor kerst van start gegaan. De acht studenten van Codarts lopen drie maanden stage bij Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede. Door het wegvallen van stages bij de grote theaterproducties die op de planning stonden gingen de studenten op zoek naar een nieuwe stageplek. Bij de eigenhuis producties van het Wilminktheater hebben ze nu de kans om mee te spelen in alle kerstvoorstellingen. Zo zijn ze te zien als de kerstelfjes in Santa's Revue, zingen ze de sterren van de hemel in The Christmas Night en vervullen ze de ensemble rollen in SCROOGE.

Alle actuele informatie over de kerstvoorstellingen en de kaartverkoop is te vinden op de website www.wilminktheater.nl/kerst

Shows View More Netherlands Stories Related Articles