BWW Feature: KAARTVERKOOP SPRING AWAKENING IN DELAMAR WEST AANGEKONDIGD!

OpusOne is verheugd te melden dat de kaartverkoop voor Spring Awakening donderdag 3 juni om 10:00 uur van start gaat. De musical, met rollen voor elf afgestudeerden en stagiairs van musicalopleidingen, staat vanaf 25 juni tot en met 18 juli in DeLaMar West: De gloednieuwe theaterzaal van DeLaMar Theater, in Amsterdam West, waar de ontwikkeling van eigentijdse musicals met nieuwe talenten centraal staat. De voorstelling kan corona-proof met een beperkte zaalbezetting spelen. Spring Awakening wordt geregisseerd door Koen Van Dijk en de vertaling is van Daniël Cohen. Muzikale leiding is in handen van Ezra van Nassauw en de choreografie is van Roy Jonathans.

Met deze voorstelling biedt OpusOne de kans aan elf afgestudeerden en stagiairs uit de lichtingen '20 en '21 in een professionele musical te spelen in een tijd waarin de mogelijkheden hiervoor nihil zijn. Producent Maarten Voogel: "Ik vind het ontzettend belangrijk dat dit verhaal, over de onderdrukking van jongeren en niet kunnen uiten wie je bent, juist nu verteld wordt in een tijd waarin maatschappelijke effecten een grote invloed hebben op de mentale gesteldheid van jongeren. In die zin zijn de overeenkomsten met het oorspronkelijke toneeltekst opzienbarend, en de vorm van de zeer succesvolle musicalversie is met zijn pop-rock achtige songs juist voor een jeugdig publiek erg herkenbaar".

De volledige cast (op alfabetische volgorde) van Spring Awakening bestaat uit: Aniek Venhoeven (Ilse), Bas van Rijswijk (Ernst), Bente Mulan Nanayakkara (Thea), Dave Rijnders (Melchior), Juul van de Laar (Moritz), Lot Berendse (Martha), Luuk Haaze (Hänschen), Shay Lachman (Otto), Sterre-Luna Zangirolami (Anna), Sterre Verschoor (Wendla) en Thijs Snoek (Georg). Ad Knippels en Wieneke Remmers spelen alle volwassen mannen- en vrouwenrollen.

Over Spring Awakening

Spring Awakening is de succesvolle musicalversie (8 gewonnen Tony Awards) van Frühlings Erwachen ('Voorjaarsontwaken'). Deze toneeltekst van Frank Wedekind uit 1891 was direct bij verschijnen controversieel vanwege de thema's abortus, homoseksualiteit, kindermisbruik en zelfdoding. De musicalbewerking actualiseert de indringende thema's en combineert formele speelscènes met hartverscheurende en swingende rocksongs.

Jongeren ontdekken hun identiteit en seksualiteit terwijl kerk, school en ouderlijk gezag elk ontluikend gevoel onderdrukken. De jongeren moeten studeren volgens ijzeren regime maar worden onwetend gehouden over liefde en seks, leven en sterven. Het wordt een kruitvat dat wel móet ontploffen.

Spring Awakening is een coproductie van OpusOne en DeLaMar Theater. Voor de volledige speellijst, kaartverkoop en meer informatie: www.opusone.nl



Muziek: Duncan Sheik; tekst: Steven Sater. De originele musical uit 2006 won 8 Tony Awards waaronder Beste Musical, Beste Script, Beste Score, Beste Regie, Beste Hoofdrol. Dit is een nieuwe Nederlandse productie van OpusOne i.s.m. verschillende musical-opleidingen. Regie: Koen Van Dijk; vertaling: Daniël Cohen; muzikale leiding en arrangementen: Ezra van Nassauw; choreografie: Roy Jonathans; toneelbeeld: Eric Goossens; kostuums: Martijn J. Kramp



OpusOne ontvangt, als eerste musical gezelschap, een meerjarige financiering uit de FPK-regeling Productiesubsidies 2021-2024.