BWW Feature: JON VAN EERD, NAIDJIM SERVERINA , LAKSHMI EN NIEK ROOZEN AMBASSADEURS VAN HET NATIONAAL THEATERWEEKEND at Deelnemende Theaters

Amsterdam, 18 november 2019

Jon van Eerd, Naidjim Serverina , Lakshmi en Niek Roozen ambassadeurs van het Nationaal Theaterweekend

Acteurs Jon van Eerd, Naidjim Severina en Niek Roozen en zangeres Lakshmi zijn dit jaar de vier ambassadeurs van de 5de editie van het Nationaal Theaterweekend dat plaatsvindt op 24, 25 en 26 januari 2020. Tijdens dit weekend krijgen de bezoekers de kans om in ongeveer tachtig Nederlandse theaters verschillende voorstellingen te bezoeken voor slechts 10 euro. Vanaf vandaag start de kaartverkoop en staat de programmering online.

Theater beleef je samen en zeker tijdens het Nationaal Theaterweekend. Theater is er voor iedereen. Jong, oud, vaste of nieuwe bezoeker! Iedereen is tijdens het Theaterweekend welkom om tegen een mooie prijs te komen genieten van alles wat het theater te bieden heeft. De ingrediënten van het weekend zijn eenvoudig: voor slechts €10,- bezoek je een van de 300 voorstellingen en daarnaast zijn er vele extra activiteiten gratis te bezoeken in het theater bijvoorbeeld, meet & greets, afterparty's, workshops en rondleidingen. Op zondag is het in veel theaters familiedag, daarmee is het Theaterweekend een unieke belevenis voor iedereen.

Vier theaterbekendheden zijn dit jaar ambassadeur van het Nationaal Theaterweekend:

Jon van Eerd

Jon Van Eerd is een Nederlandse acteur, zanger en schrijver. Hij begon zijn acteercarrière in Amerika en Engeland, waarna hij in Nederland onder meer te zien was in Boeing Boeing en musicals als Titanic, Mamma Mia en Moeder Ik Wil Bij De Revue. Dit seizoen staat Jon in de theaters met de komedie Herrie in de Keuken. "Theater is voor mij erg belangrijk. Ik vind het bijzonder om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de theaterwereld. Dit weekend is een mooi initiatief om zo iedereen de kans te geven om deze beleving mee te maken." vertelde Jon van Eerd. Naast theater is Jon ook te zien in films en op televisie. Zo speelde hij in Flodder, Baantjer en André van Duins Comedy Club. Ook was hij 'de Mol' in het televisieprogramma Wie is de Mol? in seizoen 2009.

Naidjim Severina

Naidjim Severina werd bij het grote publiek bekend door zijn rol als Simba in The Lion King, de laatste drie jaar stond hij voor volle zalen in het Circustheater in Scheveningen. Dit theaterseizoen vertolkt hij de rol van dragqueen Lola in de musical Kinky Boots.

Lakshmi

Op 21 september bracht Lakshmi Swami Persaud, beter bekend als zangeres LAKSHMI, haar tweede album 'Siren' uit. Voor dit album werkte ze samen met o.a. Waylon, Alain Clark, Typhoon en Bløf. Na veel shows op de poppodia en op de festivals, debuteerde LASKHMI vorig jaar oktober in het theater met een ongekende hoeveelheid voorstellingen. Tijdens de theatervoorstelling 'Adem' maakt het publiek kennis met de vrouw achter de zangeres. "In het theater kan iedereen ondergedompeld worden in nieuwe werelden die de makers creëren. Ik wil bruggen slaan tussen verschillende genres, doelgroepen en onderwerpen. Het staat voor mij voor vrijheid en creativiteit." aldus Lakshmi.

Niek Roozen

Niek Roozen is bekend geworden van zijn rol als het personage Max in de eerste 4 seizoenen van Brugklas. Na de serie Brugklas maakte Niek onder meer voor Zapp zijn eigen programma, speelde in de series Superbrein en De Vloek van de Manege Pegasus en had grote rollen in de films, Renesse, Misfit, Vals, Verliefd op Cuba en Brugklas de Film. Dit seizoen speelt Niek in de musical Brugklas.

Het Nationaal Theaterweekend is niet alleen een mooie gelegenheid om voordelig het theater te bezoeken, maar ook een bijzondere ervaring die men niet snel zal vergeten.

Kijk voor deelnemende theaters, voorstellingen en de kaartverkoop op: www.nationaaltheaterweekend.nl





