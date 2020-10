BWW Feature: HERSTART TINA UITGESTELD at Beatrix Theater Utrecht

Nieuwe coronamaatregelen maken herstart 1 november onmogelijk

De aanscherping van de coronamaatregelen die per 14 oktober 2020 ingaan, maken de geplande herstart van TINA - De Tina Turner Musical op 1 november onmogelijk.

Albert Verlinde, algemeen directeur en producent Stage Entertainment Nederland: "Dit is natuurlijk een ongelofelijke domper, zowel voor ons bedrijf, als voor iedereen die onlangs kaarten heeft gekocht voor TINA, maar we hebben alle begrip voor de beslissing van het kabinet. Gelukkig kunnen we binnen de nieuwe maatregelen de repetities voor de coronaproof versie van TINAvoortzetten, zodat we -zodra het theater weer open mag- weer snel van start kunnen gaan."

Bezoekers die onlangs kaarten hebben gekocht, of een voucher hebben verzilverd krijgen opnieuw een voucher, waarmee zij deze kosteloos kunnen omboeken.

Over TINA - De Tina Turner Musical

TINA - De Tina Turner Musical is een productie van Stage Entertainment en werd in samenwerking met Tina Turner geproduceerd. De musical vertelt het levensverhaal van Tina Turner, die van klein meisje uit Nutbush, Tennessee opgroeide tot de 'Queen of Rock 'n Roll'. De musical ging in 2018 in première in Londen en opende daarna ook in Hamburg en op Broadway. De Nederlandse versie ging op 9 februari in première, maar moest in maart alweer stoppen. Alle internationale producties van TINA liggen op dit moment ook stil.

