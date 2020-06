BWW Feature: CULTUUR IN ACTIE! HEEFT REEDS RUIM TWEEHONDERDDUIZEND DIGITALE DEMONSTRANTEN!

Cultuur in Actie! heeft reeds ruim tweehonderdduizend digitale demonstranten! Cultuur in Actie!, de grootscheepse digitale demonstratie die sectorbreed de kunst- en cultuursector mobiliseert om de impact, schoonheid en noodzaak van cultuur te vieren, wist in amper 1,5 dag uitzenden al meer dan 200.000 stemmen te verzamelen.

De organisatie, die dagelijks van 10.00 - 22.00 uur via www.cultuurinactie.nl live uitzendt vanuit DeFabrique in Utrecht, ontvangt vertegenwoordigers vanuit alle beroepsgroepen uit de gehele culturele sector. Zij zijn de vertegenwoordigers van verenigingen, voorstellingen, films, musea etc en laten met non-stop interviews en optredens een dwarsdoorsnede zien van de culturele sector als geheel.

Zondagavond stond de teller op 191.038. Marc Pos, mede-initiatiefnemer van het project: "Met nog 5 dagen te gaan geeft dit nu al aan hoe breed cultuur gedragen wordt in Nederland" Live meekijken of aanmelden kan via www.cultuurinactie.nl

