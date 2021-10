BWW Feature: BRIGITTE HEITZER EN OWEN SCHUMACHER IN NIEUWE NEDERLANDSE MUSICALCOMEDY!

Brigitte Heitzer en Owen Schumacher zullen in het najaar van 2022 te zien zijn in de nieuwe Nederlandse musicalcomedy Blind Date. Dat maakt producent De Theater BV vandaag bekend. Blind Date wordt een doldwaze avond voor iedereen die verliefd was, is of het nog moet worden. De voorstelling gaat op maandag 10 oktober 2022 in DeLaMar in Amsterdam in première.

Producent Christian Seijkens: "Is het nog mogelijk om in tijden van Tinder, Facebook en Instagram zonder enig vooroordeel op date te gaan? Dat gaan we zien in Blind Date. En met Owen en Brigitte als daters Bob en Jenny zal dat ongetwijfeld tot hilarische momenten gaan leiden." Producent en schrijver Allard Blom vult aan: "We zullen ook zeker gaan spelen met de wetten van het theater en het publiek er op bepaalde momenten bij betrekken."

Op dit moment is Brigitte te zien in de door pers en publiek bejubelde voorstelling Diana & Zonen. Vorig seizoen speelde ze de rol van Marilyn Monroe in de intieme musical Goodbye, Norma Jeane. Owen was ruim dertien jaar één van de gezichten van het populaire tv programma Koefnoen en tourt dit seizoen langs de Nederlandse theaters met Koefnoen Live.

Het verhaal

Bob (Schumacher) en Jenny (Heitzer) zijn bijna wanhopig. Alle dates lopen in het honderd. De personen aan de andere kant van de tafel lijken in niets op de foto's op hun Instagram account of blijken op Facebook alles aan elkaar te liegen. Beiden zijn op zoek naar iets echts. Daarbij doen mensen zich op social media vaak zoveel beter voor dan ze zijn, dat ze tijdens een date alleen maar ongelofelijk tegenvallen. Bob en Jenny gaan die uitdaging aan! Ze schrijven zich in op blinddate.nl en vanaf dat moment is alles een vraag. Blind Date is een avond vol herkenbare situaties, gênante toestanden en bizarre omstandigheden.

Blind Date wordt geschreven door Allard Blom met muziek van Sam Verhoeven. De regie is in handen van Joep Onderdelinden, Ivo Chundro maakt de choreografieën. Het live combo staat onder leiding van Frans Heemskerk. Blind Date is tot en met december 2022 te zien in heel Nederland.

Meer informatie: www.blindate.one