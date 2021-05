BWW Feature: AUDITIEOPROEP SPEKTAKELMUSICAL DE TOCHT - OPEN CALL

De Tocht gaat over vijf schaatsvrienden die elkaar in de loop der jaren door ruzie en afgunst uit het oog verloren zijn. Maar in hun jongere jaren deden zij elkaar een belofte: 'als de Elfstedentocht ooit nog een keer komt, dan rijden we hem samen uit'. Belofte maakt schuld. En doordat één van de vrienden een geheim bij zich draagt, staat er meer op het spel dan enkel het halen van het kruisje...

De Tocht schaats je alleen, maar de finish haal je samen.

Spektakelmusical De Tocht wordt geschreven door Allard Blom (script en liedteksten), Bonne Stienstra (Friese dialoog), Ad Van Dijk (muziek) en Sytse Broersma (muziek en Friese liedteksten). De regie is in handen van Eddy Habbema.

Voor de nieuwe Nederlandse spektakelmusical De Tocht zoeken wij kandidaten voor de volgende rollen:

Annet - speelleeftijd midden dertig, Friestalig

Annet is getrouwd met Sjoerd met wie ze de boerderij runt die hij heeft overgenomen van zijn ouders. Annet wilde van jongs af aan kunstschaatsster worden en een internationale carrière was mogelijk, maar de boerderij gooide roet in het eten. Ze is de organisator, de 'akela' zoals anderen haar noemen. Degene die zorgde dat de groep compleet blijft. En ze draagt een geheim met zich mee.

Sjoerd - speelleeftijd midden dertig, Friestalig

Sjoerd is de broer van Pieter, waarmee hij al bijna 20 jaar ruzie heeft, en is getrouwd met Annet. Samen met haar runt hij een boerderij in Wergea, die hij noodgedwongen overgenomen heeft van zijn ouders, die zijn omgekomen bij een tragisch verkeersongeluk. Sjoerd is een beetje nors, een man van weinig woorden. Vooral tegen z'n broer is hij kortaf en niet echt vergevingsgezind.

Pieter - speelleeftijd midden dertig.

Pieter is de oudere broer van Sjoerd. Hij is ondernemender en vrijer. In een ruzie met zijn vader en zijn broer heeft hij laten weten dat hij de boerderij niet zal overnemen, zoals traditie is bij de oudste zoon. Hij is naar Rotterdam vertrokken en zegt nooit meer in Friesland te zijn geweest. Heeft ook al 20 jaar geen Fries meer gesproken.

René - speelleeftijd midden dertig.

René is veertien jaar geleden uit Friesland vertrokkenen en uiteindelijk op Ibiza terecht gekomen, waar hij een horecazaak is begonnen. Hij is de lolbroek van het stel. René kan het minst goed schaatsen en zeurt er ook het meest over. Hij schept op over z'n leven op Ibiza, maar in werkelijkheid is hij daar failliet gegaan. Woont nu bij zijn moeder in Nederland en weet niet wat hij met zichzelf aan moet. Stiekem is hij nog altijd verliefd op Kristien.

Kristien - speelleeftijd midden dertig.

Kristien is filmmaakster en maakt een documentaire over het weerzien van de vriendengroep. Ze is eigenlijk in elke scene bezig met haar camera. Kristien is pas gescheiden en zij en René zoeken elkaar steeds op tijdens de Tocht, maar het blijft lange tijd bij gekibbel.

Jelmer - speelleeftijd 50+, Friestalig

Jelmer is een Fries in hart en nieren en, als de oud schaatstrainer van de groep, helemaal in de ban van de Elfstedentocht. Hij is een doorzetter en was meer dan 30 jaar getrouwd met Boukje die onlangs is overleden. Maar hij kan haar maar moeilijk loslaten en beeldt zich in dat ze af en toe tegen hem praat.

Boukje - speelleeftijd ± 40

Jelmer was haar grote liefde en ondanks dat ze twee jaar geleden is overleden, blijft ze voor Jelmer verschijnen en samen halen ze mooie herinneringen op. Maar eigenlijk is ze vooral een ideaalbeeld van hoe Jelmer haar voor zich wil zien.

Vader: speelleeftijd 50+, Friestalig

Vader van de twee strijdende broers. Wat stug en onhandig, maar met een groot hart.

Siebe: speelleeftijd 40/50, Friestalig

Boer uit de omgeving van Wergea. Actieve en pientere man. Vrolijk karakter.

Foppe Jonker: Speelleeftijd 25 - 45, Friestalig

Atletisch en zeer goede schaatser, underdog in de wedstrijdrit, die hij uiteindelijk wint.

Aanmelden voor de audities :

Aanmelden kan uitsluitend door een video in .mp4 format op te nemen van een couplet en refrein van een Nederlands- of Friestalig pop/rock nummer, bij voorkeur geen musicalrepertoire. Eigenheid wordt erg op prijs gesteld! Daarnaast ontvangen we graag een C.V. van maximaal 2 pagina's, in .pdf-formaat, voorzien van een foto in op de 1e pagina. De naam van beide files moet je naam bevatten. De auditievideo en C.V. kan je uploaden via onze website: https://tinyurl.com/DeTochtCasting

Let op: aanmelding voor de audities kan uitsluitend wanneer je voldoet aan een van de karakteromschrijvingen én als je in bezit bent van een relevante opleiding en/of werkervaring. Voor de Friestalige rollen verzoeken we met name acteurs zich aan te melden die het Fries beheersen. Overige rollen en het ensemble worden op een latere datum gecast.

De uiterste aanmeldingsdatum is 26 mei 2021.

De audities vinden plaats in de week van 14 juni 2021.

De première is op 1 oktober 2022.