BWW Feature: ANOUK BEUGELS START NIEUWE STICHTING VOOR JONGE MAKERS EN ARTISTIEKE VERNIEUWING

Met ingang van 2 juni 2020 is stichting NANOEK opgericht, een stichting die zich richt op artistieke vernieuwing en jonge makers. Er zal de komende jaren een gepast, vernieuwend en duurzaam antwoord moeten kunnen komen op ontwikkelingen in het veld van musical en muziektheater die we de afgelopen jaren hebben waargenomen. Hoezeer we in Nederland ook trots mogen zijn op onze 'Musicalcultuur', de constatering van de Raad voor Cultuur dat er een experimenteerklimaat ontbreekt, legt ook naar onze mening de vinger op de zere plek. Een volgende stap richting emancipatie van het genre is noodzakelijk.

Anouk Beugels

Anouk Beugels (1981) studeerde in 2004 af aan de Toneelacademie Maastricht en is werkzaam als theaterregisseur en docent. Voor de opleiding Muziektheater van Codarts was Beugels eindverantwoordelijk voor de artistieke identiteit, het onderwijs en de bedrijfsvoering. (2013 - 2019). Daarvoor werkte Anouk voor Hofplein Rotterdam en de vooropleiding Muziektheater Codarts. Als regisseur werkte Anouk onder anderen aan de Tiger Awards Ceremony (IFFR), Bureau Vindinum op het Fringe Festival (De Saturners), Onderweg naar de Toekomst (Stichting Theater over de Noord) en Stolp (Tapas Theater). In haar functie voor Codarts regisseerde Anouk onder anderen Antigone (Maaspodium Rotterdam), G.O.D. (Operadagen Rotterdam) en Spring Awakening (M-Lab) en De Show and Tell Again die in 2019 te zien was in Theater de Meervaart en het Nieuwe Luxor Theater.

Stichting NANOEK

Na een lange periode in het onderwijs, voelde Anouk dat het tijd werd om met haar eigen werk naar buiten te treden. Stichting NANOEK richt zich op het produceren van muzikaal theatrale voorstellingen op het snijvlak van populaire cultuur en klassieke kunst. Doelstelling is om tot een volwassen vernieuwing van het genre musical/muziektheater te komen. Daarbij wil Anouk een bijdrage leveren aan talentontwikkeling in de sector door het verbinden van getalenteerde jonge creatieven aan ervaren makers, die in gezamenlijkheid een nieuwe impuls aan het genre zullen geven. De stichting wordt zakelijk geleid door Niels van Doormalen. Het volledig vrouwelijke bestuur bestaat uit Lisa Janssen (voorzitter), Marieke Donders (secretaris), Suzanne Isabel Heijdra (penningmeester) en Fay Muller (bestuurslid).

LOKROEP

Het eerste project van de stichting is op dit moment in ontwikkeling. LOKROEP is een artistiek onderzoek naar de nuances, spanningen en politiek van de #MeToo beweging. Waar in het verleden vaak nadruk werd gelegd op het concrete fysieke contact en het machtsmisbruik, legt dit project juist de nadruk op het in kaart brengen van 'het systeem' en het onderzoeken welke personen welke rollen spelen. Anouk: 'Vanuit persoonlijke ervaringen en vervolgens als kunstenaar en docent ook met deze kwestie te hebben geworsteld, wordt dit een voorstelling over het systeem, van binnenuit verteld'. Het onderzoek richt zich op de complexiteit van de intermenselijke verhoudingen en de voedingsbodem die (macht)structuren kunnen bieden waarbinnen intermenselijke relaties zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen, maar ook - zoals de #MeToo beweging heeft aangetoond - kunnen verworden en kunnen leiden tot machtsmisbruik en onaanvaardbaar seksueel gedrag. De begeleiding van tekstschrijvers en regie ligt in handen van Anouk Beugels. Als componist is Job Greuter verbonden en de muzikale coaching wordt verzorgd door Jeroen Sleyfer. Pim Veulings is als choreograaf bij dit project betrokken.

Meer informatie is te vinden op www.anoukbeugels.nl/nanoek

Related Articles Shows View More Netherlands Stories