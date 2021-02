BWW Feature: 4E EDITIE STARS FROM THE HOUSE, EEN UNIEK ONLINE MUSICALCONCERT

Van 19 t/m 28 februari 2021 vindt de vierde editie plaats van Stars from The House, een exclusief online musical concert dat vanuit huis te bekijken is via een online link. De cast van deze vierde editie van Stars from The House bestaat uit musicalacteurs Anouk Maas, Tessa Sunniva van Tol, Linda Verstraten, Martijn Vogel en Jeroen Robben. Tickets voor het online musical concert zijn vanaf vandaag vanaf €10,50 te verkrijgen via: www.eventim.nl

De drie eerdere edities zijn bijzonder succesvol verlopen en er zijn uitsluitend hele positieve reacties binnengekomen. Voor deze vierde editie van Stars From The House bestaat de cast uit musicalmakers met een indrukwekkende staat van dienst. Tessa Sunniva van Tol speelde in Nederland nog de titelrollen in de musical Anastasia en The Little Mermaid en was in Duitsland te zien als Jane in de Disney musical Tarzan. Anouk Maas was bijna dagelijks te zien in Goede Tijden Slechte Tijden op RTL4, en speelde hoofdrollen in musicals als Beauty and the Beast, The Sound of Music, Flashdance en Hair.

Linda Verstraten was onder andere te zie in de musicals Kinky Boots en Op Hoop Van Zegen. Martijn Vogel was onder andere te zien in de musicals Hello Dolly, The Addams Family en Was Getekend Annie M.G. Schmidt en Jeroen Robben was in 2020 te zien in de Queen musical We Will Rock You en TINA - de Tina Turner musical.

Stars From The House is een initiatief van producent Nathan Markuszower: "Al bijna een jaar zijn de theaters, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld, gesloten. Door middel van deze serie onlineconcerten kunnen we het theater een klein beetje bij je thuisbrengen, hoewel het natuurlijk nooit de ervaring van zelf in een theater zitten kan evenaren. Ook de artiesten die aan eerdere versies hebben deelgenomen waren heel blij weer eventjes bezig te kunnen zijn met hetgeen ze het liefste doen, het musical vak uitoefenen. Bovendien gaat de gehele opbrengst van Stars from the House direct naar de deelnemende artiesten, als kleine financiële ondersteuning in deze onzekere tijden."

Naast het boeken van een ticket, is het mogelijk de artiesten extra te ondersteunen door middel van een extra donatie. Elke donatie, al vanaf €1,00, is enorm welkom! Kijk voor tickets & info op www.eventim.nl

__________________________