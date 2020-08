BWW FEATURE: NIEUWE ONEWOMANSHOW VOOR VERA MANN at National Tour

Goesting

Goesting is vanaf september te zien in de Nederlandse theaters!

Vera Mann is vanaf september te zien in de Nederlandse theaters met haar muzikale voorstelling Goesting. Onder begeleiding van pianist Ed Boekee neemt de Vlaamse actrice het publiek mee op een ontroerende en muzikale reis vol met verhalen over een vrouwenleven en het leven voor het theater.

Gedurende de voorstelling wordt Vera begeleid door de fantastische pianist Ed Boekee. De muziek varieert net zoals het leven zelf. 'Both Sides Now' van Joni Mitchell is vertaald door Paul van Vliet en voor het eerst wordt 'This Is One Of Those Moments' uit Yentl in het Nederlands gezongen, in een vertaling van Jeroen de Beer. Het prachtige chanson 'Avec le Temps' van Leo Ferré is door Vera Mann zelf vertaald.



Wat gebeurt er met een klein verlegen meisje uit Vlaanderen, kleindochter van een Poolse mijnwerker, als ze verliefd wordt op Chopin? Door wie is ze beïnvloed en waarom gaat ze zingen? Een persoonlijk, kwetsbaar en af en toe hilarisch verhaal over toevallige ontmoetingen, familiegeheimen en liefdesperikelen. Het publiek wordt door Vera Mann uiteraard onderwezen met een Vlaamse les en geconfronteerd met verschillen tussen de Belgen en de 'Hollanders'...of juist de overeenkomsten?

'Goesting', een allesomvattend woord. Goesting om te zingen, om te spelen, om verhalen te vertellen en vooral heel veel Goesting in het leven zoals het zich aandient!

