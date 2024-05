Silvia Barbescu, Artista Del Salón De La Plástica Mexicana, Presenta El Mural Sinapsis

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Salón de la Plástica Mexicana, perteneciente a la Red de Museos Inbal, presenta el mural Sinapsis, de la maestra Silvia Barbescu.

La obra de 50 metros cuadrados, realizada en 2023 en esmalte vítreo sobre acero porcelanizado para recubrimientos exteriores, es una narración que representa historia, ideas y conceptos de la investigación científica neuronal, la química, la neurona y el ADN —que son elementos centrales de la composición—, la sinapsis y la inteligencia artificial. El mural fue realizado para Bioquimed, institución dedicada a la investigación neurocientífica, al tratamiento de las patologías duales y a las adicciones, el cual se extiende en la fachada de la Clínica Ciencias de la Salud Biorenovatio.

Dentro de la composición se puede observar la presencia del ajolote, ser vivo endémico de México, que remite a la naturaleza, lo orgánico y el poder de autorregeneración. El grupo de doctores representa el factor social de la salud pública, mientras que, en la parte cromática, predominan los colores primarios: rojo, azul y amarillo, así como el verde, que simboliza lo vivo.

El fondo blanco es necesario para dejar que viva lo intrincado de las formas, que son también una metáfora de la relación compleja entre el cuerpo humano, la biología y la naturaleza.

Silvia Barbescu

Nació en Bucarest, Rumania. Es artista productora independiente con 23 años de residencia en México y licenciada en arte monumental por la Academia de Arte de Bucarest (1980-1985).

En septiembre de 2005 inauguró su taller-galería “intaglio atelier gráfica contemporánea”, espacio dedicado a la producción, difusión y enseñanza de diversas disciplinas plásticas. Cuenta con más de 40 exposiciones individuales y un sinnúmero de colectivas. Actualmente desarrolla su obra multidisciplinaria en grabado, pintura, cerámica y esmaltes vítreos. Desde agosto de 2010 es docente de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado (Enpeg) La Esmeralda, impartiendo las materias de Dibujo, Grabado y Pintura.

Es miembro de la Unión de Artistas Plásticos Profesionales de Rumania desde 1990 y en febrero de 2006 ingresó al Salón de la Plástica Mexicana.

Ha realizado dos murales monumentales en esmalte porcelanizado para dos hospitales públicos en Toluca y Puebla, respectivamente, y uno más para una clínica privada en la Ciudad de México.

El mural Sinapsis se encuentra en la Clínica Ciencias de la Salud Biorenovatio, ubicada en Calzada de Tlalpan 2492, colonia Avante, Coyoacán.

Para más información consulta nuestro sitio: salondelaplasticamexicana.inba.gob.mx/

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.