Procesos Creativos De Pilar Calvo En El Taller LUZ Y SOMBRA

El Museo Nacional de San Carlos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) invita a participar en el recorrido y taller Luz y Sombra, dentro de la exposición Pilar Calvo. Travesías de luz y color.

A partir del trabajo de Pilar Calvo, es posible reconocer el uso del autorretrato como manifiesto, en el que las artistas se presentan como creadoras, así como la representación de otras mujeres desde una mirada no cosificadora.

Las y los participantes recorrerán la muestra y, al terminar la visita, se ofrecerá un taller de exploración plástica con carboncillo, centrado en el valor tonal y en los juegos de luz y sombra. La actividad retoma técnicas que Pilar Calvo desarrolló en su práctica artística, como la pintura al óleo, en porcelana, grafito y fresco, así como el procedimiento del estarcido empleado por la artista en sus murales. Este consiste en transferir el dibujo al soporte mediante perforaciones y pigmento: las líneas del dibujo se perforan con un punzón y luego se repasan con un saco cubierto de pigmento, que pasa por los orificios y deja marcado el diseño en la superficie.

Desde un enfoque lúdico y experimental, el museo invita a crear un autorretrato o autorrepresentación como ejercicio de reflexión sobre la identidad y la forma en que nos representamos más allá de los estereotipos de género, promoviendo la creatividad, la introspección y la expresión personal.

El taller será impartido por el área de Aprendizaje y Mediación del museo y ofrece una oportunidad de acercarse a los procesos creativos de Pilar Calvo y valorar la técnica como parte de su legado artístico.