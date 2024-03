Mujeres. De Personajes A Artistas, Visita Mediada En El Museo Nacional De Arte

Enter Your Email to Unlock This Article



En el marco del Día internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo Nacional de Arte (Munal), invita a participar en las Visitas mediadas en las que se reflexiona y analiza ¿cuál es el papel de las mujeres en el arte?

Los próximos recorridos se llevarán a cabo los días 16 y 23 de marzo en dos horarios disponibles: a las 11:00 y las 13:00 horas, teniendo como punto de encuentro el vestíbulo del recinto del Inbal.

En el recorrido que se llevó a cabo el pasado 5 de marzo, la responsable de la visita guiada fue la voluntaria de Educa Munal, María Ríos, quien destacó el papel del personaje femenino en la obra de arte, entre modelos, musas o artistas, a partir de la perspectiva de género.

Comenzó la línea de exhibición en la Gliptoteca, ubicada en el primer piso, donde se eligió la escultura de Malintzin, de Manuel Vilar.

De acuerdo con los historiadores, Malintzin es considerada la primera mujer diplomática de la historia, pues fue la intermediaria que comunicó a los españoles con los caciques indígenas en su momento, pues conocía el náhuatl y el maya, y su inteligencia la hizo destacar al aprender rápidamente el español.

En las subsecuentes Visitas mediadas se analizarán pinturas o imágenes de: Isabel la Católica, Dolores Tosta o el Autorretrato de Petrona Viera o la Virgen del Apocalipsis, en el segundo piso; además, Desdémona, Niña con manzana, Virgen de Guadalupe, Madre proletaria, Fray Bartolomé de las Casas, El mar, Santa Catarina de Alejandría, María Asunsolo, ubicadas en el primer piso, o la Cazadora de los Andes, A pesar de todo y Después de la orgía, en el Vestíbulo del recinto localizado en Tacuba 8, alcaldía Cuauhtémoc, Centro Histórico.

