Memorial 85: El Museo Mural Diego Rivera Invita A Compartir Recuerdos Del Sismo

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Mural Diego Rivera (MMDR), invita al público a participar en las actividades conmemorativas del 40 aniversario del sismo de 1985, bajo el título Memorial 85. Honrando el recuerdo.

El sismo del 19 de septiembre de 1985 transformó la historia de la Ciudad de México, su arquitectura, el diseño urbano y la manera en que habitamos el espacio público, así como nuestra noción de seguridad y cultura civil. Por ello, el MMDR invita a la comunidad a participar en un ejercicio de memoria colectiva que refrende la unión y fuerza de los mexicanos en los días posteriores a este trágico acontecimiento.

El miércoles 24 de septiembre, a partir de las 18:30 horas, se realizará un Micrófono Abierto para recabar recuerdos de la sociedad civil, así como fotos y objetos que formarán parte de la próxima exposición temporal Tectónica de la Memoria 1985-2025.

La participación se da a través de dos acciones: por un lado, los asistentes podrán compartir sus testimonios en el micrófono abierto, los cuales serán digitalizados y formarán parte de la exposición; por otro, podrán donar pequeños objetos, fotografías, videos y audios que contribuyan a construir un espacio de memoria colectiva.

Durante el evento, organizado por el área de Mediación y Vinculación con la Comunidad del MMDR, se elaborará un registro fotográfico y videográfico que permitirá a las nuevas generaciones recordar cómo este suceso transformó al país y demostró nuestra solidaridad y resiliencia. Este registro será parte del programa de mediación y se exhibirá en una de las salas de la exposición.

El Museo Mural Diego Rivera se ubica en Balderas s/n, esquina Colón, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. La entrada es libre, limitada a 80 personas. Mayores informes en: mmdr.contacto@inba.gob.mx.