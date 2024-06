La Tabacalera De Los 41. El Entorno Social Y Urbano Del Baile De La Paz, Charla Del Cronista Julio Arellano

Enter Your Email to Unlock This Article



En el marco de las celebraciones del Día Internacional del Orgullo LGBT (28 de junio) y para conmemorar el mes del Orgullo, la Inclusión y la Diversidad 2024 en los recintos de la Red de Museos Inbal, el miércoles 26 de junio a las 19:00 h, en el Museo Nacional de San Carlos (MNSC) el cronista e historiador mexicano Julio Arellano ofrecerá la charla La Tabacalera de los 41: El entorno social y urbano del Baile de la paz.

Organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del MNSC, la charla forma parte de las actividades que ofrece este recinto con motivo de la Noche de Museos correspondiente a junio y de los festejos del 56 aniversario de este recinto.

Para asistir habrá que hacer un registro previamente en la dirección mnsancarlos.inba.gob.mx/41. El cupo está limitado a 100 personas y la entrada es gratuita. En esta charla, el cronista se referirá al desarrollo social y urbano que se vivió en la colonia Tabacalera durante los primeros años del siglo XX, partiendo de aquel suceso ocurrido en 1901, en plena dictadura de Porfirio Díaz, conocido como El baile de los 41, hoy considerado una pieza fundacional de la historia LGBT de nuestro país.

Según las crónicas periodísticas, El baile de los 41 fue una fiesta que terminó en una redada policial y puso en la agenda pública el tema de la homosexualidad, toda vez que a dicha reunión asistieron 42 personajes pertenecientes a la burguesía porfiriana —muchos de ellos vestidos de mujer—, entre quienes se contaba un familiar cercano al dictador mexicano, quien intentó disfrazar el número de asistentes con el número 41.

“La policía interrumpe una reunión de homosexuales”, titularon los periódicos de la época e informaban que la noche del 17 al 18 de noviembre de 1901 en la cuarta calle de La Paz (hoy Ezequiel Montes) había sucedido “un hecho sin igual”. Desde entonces, ese baile y ese número (41) forman parte del imaginario social y un evento fundacional de la historia LGBT mexicana.

En la charla La Tabacalera de los 41: El entorno social y urbano del Baile de La paz, se abordará el tema del baile y se darán a conocer algunos datos nuevos e interesantes que vinculan los temas sociales, culturales, de desarrollo económico y urbano, dice el cronista e historiador.

“Carlos Monsiváis asoció el famoso baile de los 41 con la invención de la homosexualidad en México, y no porque no hubiera datos anteriores acerca de ello, sino porque es de las primeras veces que se habla del tema públicamente, sin burla y sin escarnio, como sí se había hecho anteriormente”, afirma. Y confirma: “Desde entonces, ese baile, esa reunión y el número de asistentes se hace parte de la comunidad gay, tanto en cuestiones de identidad y resistencia, como en homofobia y registro de la problemática alrededor de estos grupos. Ahí se inicia y se renuevan constantemente las narraciones en torno a ello. Ahora hay nuevas generaciones que descubren de pronto un baile que muchos conocieron por el centenario del suceso y hay nuevas investigaciones que han ido haciendo nuevas reflexiones respecto a la historia de la comunidad gay en México”.

También Monsiváis es quien propone que el suceso se dio en la colonia Tabacalera en la calle de La Paz. Sin embargo, hay datos que señalan que pudo haber ocurrido en otro lugar, en el barrio de Tepito-Guerrero —donde también había una calle de La Paz— y eso implicaría un caso de extremos en el ámbito social por el tipo de habitantes, pues la Tabacalera era una zona moderna y con gran poder adquisitivo, adonde llegó la burguesía porfirista cuando el centro de la ciudad comenzó a quedar chico para ellos, dice el historiador.

En la charla —reitera el ponente— abordaremos dos preguntas: ¿Por qué se dan los hechos en un lugar y no en otro? Porque creemos que este tipo de reuniones necesitaba de cierta discrecionalidad, seguridad, espacios, etc.; y si es que sucedió en uno o en otro lugar, eso qué implicaría para la historia de la comunidad y su identidad: se trata de una historia de popularidad y resistencia o es una historia con orígenes aristócratas.

Julio Arellano propone que lo interesante del tema es que en su narrativa nunca se escucha la voz de los protagonistas, de esa comunidad, sino mucho más que nada de las propias autoridades. “Se trata de un acto pionero de la historia del movimiento gay y una de las aportaciones de esta conferencia será la dirección exacta del lugar de la reunión”.

La charla La Tabacalera de los 41: El entorno social y urbano del Baile de la paz, a cargo del historiador Julio Arellano, se llevará a cabo el miércoles 26 de junio a las 19:00 h en el Museo Nacional de San Carlos, calzada México-Tenochtitlan núm. 50, colonia Tabacalera.

