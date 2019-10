La Orquesta de Cámara de Bellas Artes concluye con éxito el tercer ciclo de conciertos sociales La OCBA contigo

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) concluyó su tercer ciclo de conciertos sociales gratuitos del proyecto La OCBA contigo, bajo la batuta del joven director, compositor y violinista Francisco Ladrón de Guevara, quien compartió con el público su experiencia musical al comentar cada una de las obras ejecutadas, de Händel, Vivaldi, Penderecki, Walton, Scriabin y Heitor Villa-Lobos.

Del 19 al 26 de septiembre la OCBA ofreció el concierto en dos Centros Gerontológicos -La Fundación Matías Romero y el Centro Arturo Mundet-, y en colaboración con la división de Desarrollo Cultural del IMSS se presentó en el Teatro Cuauhtémoc, Hospital de Oncología y Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y en el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza.

Entre el público atendido, además de adultos mayores, también disfrutaron de estos conciertos: pacientes, familiares, enfermeras, médicos, residentes y público. En total, 1600 personas asistieron a los seis conciertos.

En la Fundación Matías Romero, Aurora -de aproximadamente 70 años- comentó que le había causado mucha emoción la obra de Heitor Villa-Lobos, Bachianas Brasileiras núm. 9.

En el Centro Gerontológico Arturo Mundet, Romina -de 81 años - dijo estar feliz de recordar los tiempos cuando asistió a conciertos en el Palacio de Bellas Artes. "Si solía asistir mucho, pero ahora ya no puedo moverme sola y no puedo ir, por eso me da gusto que nos visiten".

Por su parte, los músicos de la Orquesta de Cámara recibieron con emoción esta experiencia que significó su compromiso con las tareas encomendadas por el INBAL.





