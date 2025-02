La Orquesta De Cámara De Bellas Artes Estrena La Obra El Fénix Y La Tórtola De Francisco Ladrón De Guevara

Enter Your Email to Unlock This Article



La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) presenta su programa Encuentros con la voz en el marco de su Primera Temporada 2025, bajo la dirección huésped de Francisco Ladrón de Guevara y la participación de Julietta Beas como solista.

La presentación se llevará a cabo el jueves 27 de febrero en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, a las 20 horas. Los boletos estarán disponibles en taquillas y en Ticketmaster. Además, habrá una segunda presentación el domingo 2 de marzo en el Pabellón Escénico del Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque, a las 12 horas, con entrada libre.

El repertorio estará conformado por Seis momentos musicales D.780, Op. 94 de Franz Schubert, con arreglo de Francisco Ladrón de Guevara y el estreno mundial de The Phoenix and the Turtle de Francisco Ladrón de Guevara.

Los Seis momentos musicales de Schubert fueron concebidos entre 1823 y 1828 y publicados como colección en Viena, en el año de la muerte de Schubert, por Maximilian Leidesdorf (1787-1840), con quien el compositor había llegado a un acuerdo en 1822 para proporcionarle lieder durante dos años a cambio de un pago regular de 480 florines. De hecho, Leidesdorf fue quien dio nombre a las piezas en su conjunto.

En entrevista, Ladrón de Guevara habla sobre su obra, que está basada en el poema de William Shakespare, The Phoenix and the Turtle: “En la música que elegí para acompañar estos hermosos versos, busqué evocar y plasmar el ambiente y el estado de ánimo del poema, reconociendo que lo que el autor puede decir en pocas palabras yo estoy requerido de miles de notas para conmover lo mismo. Dividí el poema en tres movimientos: la introducción, el himno y el treno. En ellos, incorporé motivos relacionados con los pájaros, el amor del Fénix y la Tórtola, y la unión que un amor tan intenso logra fusionar a dos seres en uno solo. Al final, se puede interpretar como una moraleja. Mi música no tiene la intención de invadir el poema ni de añadirle nada; este existe por sí mismo. Sin embargo, se deja inspirar por la combinación de palabras y se deja llevar por esta corriente trágica y maligna en su introducción. Su insistencia en el amor indivisible de estos dos pájaros enamorados, y casi resignada, nos invita a elevar una oración hacia el amor, con la cual concluyo mi obra.

Sobre el director y la solista

Francisco Ladrón de Guevara Finck nació en Xalapa, Veracruz. Inició sus estudios de violín a los cuatro años, bajo la tutela de Mikhail Medvid. A los ocho años debutó como solista con la Camerata Juvenil de la Secretaría de Educación y Cultura (actual Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz) y obtuvo el trofeo The most promising artist en la California Young Artists Competition. Después de prepararse con músicos como Erasmo Capilla, se matriculó en la Juiliard School of Music de Nueva York. Como solista, Francisco Ladrón de Guevara se ha presentado con importantes agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de Xalapa, la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Su repertorio se especializa en conciertos para violín de compositores mexicanos, particularmente el de Manuel M. Ponce. También ha incursionado en la composición.

Julietta Beas, mezzosoprano, debutó en 2020 en el Palacio de Bellas Artes junto al ensamble del CEPROMUSIC durante el Festival Internacional Cervantino, cantando la ópera radiofónica Don Perlimplín. También participó con la Orquesta Sinfónica del Estado de México en la Sala Nezahualcóyotl con la ópera Das Rheingold de Wagner. En 2021, hizo el papel de la madre en la ópera The Singing Child de Menotti y, en 2022, participó en el estreno y la grabación de Mientras Tanto, ópera de Francisco Ladrón de Guevara, así como en el estreno de la 8va Sinfonía Luz de Otoño de Sergio Berlioz. Actualmente forma parte del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes.

