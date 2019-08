La Compañía Nacional De Danza Estrenará Junto Al Delirio, Integrada Por Cuatro Piezas De Danza Contemporánea

La Compañía Nacional de Danza (CND) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) estrenará la obra Junto al delirio, integrada por cuatro piezas contemporáneas de coreógrafos mexicanos, inspiradas en los poemas de Sonia Jiménez, escritora mexicana y bailarina de la CND.

Como parte de la programación del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, la CND se presentará del 10 septiembre al 2 de octubre, con funciones martes y miércoles a las 20:30 horas, en el Foro A Poco No, ubicado en República de Cuba 49, colonia Centro Histórico.

Se trata de un espectáculo que habla del amor, integrado por las piezas Huma, de Melva Olivas; We floor, creada por Jaime Camarena; Absurdo bon Amour, coreografía de Alejandra Ramírez, y Between us, de Francisco Córdoba.

En conferencia de prensa, Sonia Jiménez señaló que los creadores escénicos han desarrollado desde su propia perspectiva temas como el amor, el desamor, la soledad y las relaciones humanas. "Es algo muy interesante, porque son coreógrafos de diversas generaciones que desde la danza contemporánea y la literatura trabajan con bailarines clásicos".

Añadió que el propósito es mostrar la versatilidad que hay en la CND en la que es importante innovar y encontrar bailarines que pueden ir más allá, generar proyectos que lleguen al público de una manera más íntima. "Es interesante ver cómo los coreógrafos invitados convierten las palabras en movimiento y expresan lo que llevan dentro", agregó.

Consideró que, si bien, los bailarines de la CND cuentan con un entrenamiento clásico, hoy en día es muy importante tener versatilidad para moverse en diversos estilos. "Los coreógrafos han hecho un gran trabajo con cada uno de los ejecutantes para moverlos más allá del ballet clásico y han creado también música original".

David Bear, director ejecutivo de la CND, aseguró que actualmente la agrupación cuenta con bailarines que se mueven en un amplio espectro de trabajo, como escritores, promotores, actores, coreógrafos y bailarines de jazz y danza contemporánea, además de gente que se dedica a otras actividades, como fotografía, escenografía y vestuario.

Explicó que Junto al delirio es una oportunidad de ver a la CND desde otros discursos, plataformas, visiones y experiencias artísticas. "El reto no sólo ha sido trabajar un discurso estético desde el ballet hacia lo contemporáneo, sino abordar el amor-desamor desde otras estructuras no convencionales, que nos permite acercarnos a otros públicos".

Finalmente, afirmó que el ballet ha sido para la compañía un gran ejercicio de formación, a la par que desarrolla procesos de investigación interesantes dentro de la misión de la danza. "Desde que la compañía quedó bajo la dirección de un consejo artístico se ha pensado no solamente en la formación del bailarín dentro del ballet, sino que se han diversificado las clases que recibe con otros estilos de trabajo".





