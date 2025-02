La Compañía Nacional De Danza Del Inbal Regresa Al Palacio De Bellas Artes Con Lago De Los Cisnes

Get Access To Every Broadway Story



Después de su exitosa presentación y llenos totales en el Auditorio Nacional y Palacio de Bellas Artes en 2024, la magia, pasión, amor y tragedia se apoderarán nuevamente del escenario de Palacio de Bellas Artes, en donde la Compañía Nacional de Danza (CND) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), revivirá una de las obras más icónicas de la danza: Lago de los cisnes, en una nueva adaptación coreográfica de Cuauhtémoc Nájera que se basa en las originales de Marius Petipa y Lev Ivanov, con música de Piotr Ilich Chaikovski, en la que, en dos actos y cuatro escenas, participa todo el elenco de la Compañía.

En esta nueva versión participarán los 70 bailarines que integran la agrupación del INBAL, acompañados por 80 músicos en vivo de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección de Gavriel Heine. Lago de los cisnes se estrenó sin éxito en el Teatro Bolshoi de Moscú, Rusia, el 4 de marzo de 1877, bajo la visión artística del coreógrafo checo Julius Reisinger y el compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski, hasta que, en 1895, de la mano del considerado padre del balé Marius Petipa y del coreógrafo Lev Ivanov, se convirtió en uno de los balés representativos de la danza clásica.

LA HISTORIA

La puesta en escena cuenta la historia de Odette, quien al no corresponder el amor del hechicero Von Rothbart, es maldecida con un conjuro que la convertirá en cisne durante el día y solo durante la noche podrá regresar a su forma humana.

“Lago de los cisnes, es sin lugar a duda una de las obras artísticas más conocidas en el mundo, como Romeo y Julieta, El cascanueces, la Novena sinfonía de Beethoven, Don Quijote o la Mona Lisa. Sin haberlas visto, leído o escuchado, todos pensamos que las conocemos. La historia de Odette, la reina de los cisnes, es parte de nuestro bagaje cultural, pero ¿cuánto sabemos de la historia de cada uno de ellos? En esta versión no pretendo cambiar nada, solo sentí la necesidad de entender un poco de esta historia y de sus creadores: Julius Reisinger, Petróvich, Geltzer, Chaikovski y por supuesto, Petipa e Ivanov, ellos mismos envueltos en tragedias personales.

Lago de los cisnes fracasó en su estreno y con el tiempo se ha vuelto una de las obras universales más importantes de la danza. Muchas personas me preguntan qué tiene de diferente este Lago de los cisnes: en principio nada, en esencia todo. Lo que buscaba fue entrar en lo más profundo de cada personaje, ver la parte más humana de cada uno, no busqué hacer una coreografía contemporánea, busqué mantener un lenguaje dancístico tradicional, pero una visión contemporánea de la obra, de la estructura coreográfica y dramática de la misma.

En cuanto a la coreografía en sí, busqué mayor integración de los cuerpos de baile en general, del cuerpo de baile femenino en el cuarto acto y más participación de los cuerpos de baile masculinos en el primer acto. En cuanto a la historia, más importancia a los personajes secundarios, más humanos, reales y cercanos.

Lago de los cisnes es una historia universal que a más de cien años de su estreno sigue estando vigente, sigue llenando los teatros, aunque parece una historia fantástica, bonita de hermosos cisnes, es una historia actual de hombres y mujeres viviendo las consecuencias de sus decisiones, Odette, Von Rothbart y Sigfrido podrían ser cualquiera de nosotros, que en cualquier momento pagamos las consecuencias de nuestras decisiones, las consecuencias de no ser capaces de controlar nuestros impulsos o de no mantener juramentos, todos tenemos algo de Odette o de Sigfrido o de Von Rothbart.

¿Quién es Odette? Una persona, en específico, una mujer que se niega una imposición, que rechaza a un hombre y por lo tanto debe pagar toda su vida con un castigo. El castigo es un hechizo que la convierte en cisne de día y solo vuelve a ser humana de noche, es cualquier persona de hoy pagando las consecuencias de respetar su dignidad, es cualquier mujer de hoy enfrentado las consecuencias de defender sus decisiones.

Parece una bella historia de amor. Ella se salva con el juramento del amor verdadero, pero ¿cuánto vale un juramento de amor que dura menos de un día? Sigfrido puede ser cualquier joven de hoy, que a sus 18 años no quiere responsabilidades, solo salir de cacería con sus amigos y, sin embargo, está dispuesto a morir por el mismo juramento que no cumplió. El conflicto entre el bien y el mal, el equilibrio de nuestro sentir, de nuestra conciencia, los conflictos internos que vivimos son el centro de esta historia.

Si los creadores originales hubieran nacido en 2001, esta historia correría por redes sociales, pero sería la misma. Los retos técnicos y los interpretativos de Lago de los cisnes son enormes, la calidad técnica que se requiere y la fortaleza interpretativa que cada uno de los artistas debe tener es enorme; en este balé, no se perdonan las fallas técnicas, pero tampoco la falta de capacidad para desdoblarse en un personaje que posiblemente no eres. Odette - Odile, son la misma artista, ese es uno de los retos más importantes que hay, la misma bailarina debe ser la protagónica y la antagónica de esta historia, cada una de nuestras intérpretes debe ser su propia antagonista en estas dos horas de balé, encontrar su alter-ego y vencer al bien o al mal, que cada uno de nosotros carga diariamente.

Chaikovski no vivió el éxito de su obra y no sé qué podría sentir al saber que en cualquier parte del mundo las personas pueden reconocer las primeras notas que suenan del oboe e inmediatamente reconocerlas como ballet o como Lago de los cisnes, su música rebasó su época, por más de cien años identificamos la navidad con sus notas musicales y podemos identificar Lago de los cisnes o La bella durmiente, simplemente con escuchar sus composiciones, muchos artistas, incluidos los de artes escénicas que no existían cuando él vivía, han usado su música para crear obras nuevas, desde Walt Disney hasta Balanchine.”

EL COREÓGRAFO

Cuauhtémoc Nájera fue bailarín principal de la Compañía Nacional de Danza en 1983, bailarín invitado de diversas compañías como Ballet Teatro del Espacio, Taller Coreográfico de la UNAM y Utopía Danza Teatro. En 1988 recibió el premio a la Mejor pareja en el Concurso Internacional de Ballet de Varna, Bulgaria. Director artístico de la Compañía Nacional de Danza de 1996 a 2003. En 2001 fue seleccionado por la revista Líderes Mexicanos como uno de los 300 líderes más influyentes de México.

En 2004 asumió la Dirección de Danza de la UNAM, en donde realizó varios encuentros internacionales enfocados en Francia, Corea, Estados Unidos y Latinoamérica. Como parte de su trabajo en la UNAM, creó la revista D Magazine, especializada en danza, varios podcasts, Pasos en la azotea, por ejemplo, un noticiero para internet, el reality show Video+Danza, coprodujo el Catálogo Razonado de Danza, los dos últimos transmitidos por TV UNAM; el diplomado La danza del lápiz que impulsó la creación de nuevos críticos de danza, pero de los proyectos que más resaltan durante su gestión, destacan la creación del Sistema Juvenil de Danza Universitaria y las convocatorias entre estudiantes unamitas para difundir las actividades por el Día Internacional de la Danza.

Participó como director académico del reality show Ópera Prima en Movimiento de Canal 22. A partir de 2014 fue nombrado coordinador Nacional de Danza del INBAL hasta diciembre de 2018. Fue integrante del Consejo Artístico del Festival de Danza Lila López de San Luis Potosí, de la RED de Promotores Culturales de Latinoamérica y el Caribe y de la Red Eurolatinoamericana de Artes Escénicas. Ha sido curador de la Mid Atlantic Foundation en la selección de artes escénicas para diferentes temporadas. Colaboró con Korea Arts Managements Service en diferentes ocasiones. De este trabajo resalta la presentación de México en la Tanzmesse, que es considerada la muestra más importante de danza contemporánea en el mundo.

Regresó a la Compañía Nacional de Danza como codirector artístico, con Elisa Carrillo, de enero de 2019 a enero de 2024. Para este período buscó revitalizar la Compañía estrenando obras de grandes coreógrafos internacionales como: Por vos muero de Nacho Duato, una nueva producción de Giselle de Anton Dolin, el Tercer concierto de Rachmaninov de Uwe Scholz, Balcón de amor montaje de Itzik Galili, All long dem day de Marco Gueke, las reposiciones de Romeo y Julieta y Onegin de John Cranko y Carmina Burana de Nellie Happee. Hizo una nueva adaptación de Don Quijote; estrenó Pavana de Ravel en el Palacio de Bellas Artes. Y su trabajo más reciente es esta nueva versión de Lago de los cisnes.

ELENCO

En los roles principales están como Odette / Odile: Ana Elisa Mena, Mayuko Nihei, Yoalli Sousa, Valeria Mariaud y Elisa Ramos. Como el Príncipe Sigfrido, Alejandro Hidalgo, Argenis Montalvo, Roberto Rodríguez y Alejandro Mendoza. Von Rothbart será interpretado por Roberto Rodríguez, Juan Capellán y Raúl Proenza.

Para estas funciones se contará con la participación de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección de Gavriel Heine, quien es uno de los directores de orquesta más solicitados en la actualidad.

Graduado en el Conservatorio de Moscú, fue director residente del Teatro Mariinsky durante 15 años, donde dirigió más de 850 actuaciones (tanto en San Petersburgo como en 14 giras internacionales) antes de dimitir en abril de 2022 en protesta por la guerra en Ucrania. Mientras que, en el Mariinsky, clásicos como Lago de los cisnes, La bella durmiente, El cascanueces, Paquita, Raymonda, La Bayadère, Cenicienta y Romeo y Julieta corrieron exclusivamente bajo su dirección. Desde 2011 es director musical del Northern Lights Festival Opera en Minnesota, Estados Unidos.

Heine ha sido director invitado del Ballet de la Ópera de París (Don Quijote), el Royal Ballet y la Ópera (Lago de los cisnes), el Ballet de la Ciudad de Nueva York (Cascanueces), el Ballet de San Francisco (Cascanueces), el Ballet Nacional de Noruega (Jewels), el Ballet de Boston (Romeo y Julieta), el Ballet de Los Ángeles (Cascanueces), el Ballet de Béjart (Firebird, Bolero), el Ballet Estatal de Georgia (Romeo y Julieta, Serenata, Concierto Barroco, Mozartiana), Ballet Ucraniano Unido (Giselle), Academia Vaganova de Ballet Ruso (Cascanueces y actuaciones de graduación), Ballet Arizona (Cascanueces), Charlotte Ballet (Lago de los cisnes), Ópera de Lausana (Eugene Oneguin, Cándido), el Teatro Mijailovski (Die Zauberflöte) y el Palacio de Bellas Artes (Otello).

Heine ha actuado en algunos de los teatros de ópera y salas de conciertos más importantes del mundo, como la Royal Opera House, la Ópera de París de la Bastilla, el Festspielhaus Baden-Baden, el Teatro Bolshoi, el Teatro Regio Torino, Bunka Kaikan, entre otros. Ha sido director invitado de la Sinfonieorchester Basal, la Orchestra della Svizzera Italiana, la Orquesta La Verdi de Milán, la Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, la Orchestra Teatro Regio Torino, la Orchestra de la Royal Opera House, la Orquesta de Chambre de Lausana, la Orquesta de la Ópera del Kennedy Center y muchas otras.

Las localidades para esta temporada se agotaron desde la primera semana que salieron a la venta, por lo que se transmitirá la última función del 23 de febrero a las 17 horas por redes sociales del INBAL y de la CND.

