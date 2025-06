Invitan A Una Visita Guiada Por La Exposición De Adela Goldbard En Ex Teresa Arte Actual

Enter Your Email to Unlock This Article



La exposición Bi xa ra ndumu̱i, aya p'ampay. Enterrar un cadáver / suspender la aflicción, de Adela Goldbard, bajo la curaduría de Roselin Rodríguez Espinosa, tendrá una visita guiada este 13 de junio a las 16 horas en Ex Teresa Arte Actual, recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Para Valeria Macías Rodríguez, directora de Ex Teresa Arte Actual, con esta exposición se fortalece la vocación del recinto en su trabajo con distintas comunidades de artistas que realizan sus prácticas en torno a diálogos y disciplinas relacionadas con el tiempo y el espacio, en este caso con obras de instalación, pictóricas y esculturas efímeras. “El público podrá explorar esta exposición que desafía los sentidos en términos sensoriales y las formas en que construimos nuestras narrativas tradicionales, sobre todo en torno a temas de resistencias sociales y culturales en América Latina”.

La artista Adela Goldbard explicó que cada una de las piezas de la muestra fue realizada en colaboración con diversos colectivos y asociaciones culturales y artísticas, entre ellos: maestros pirotécnicos del municipio de Tultepec, Estado de México; la comunidad hñähñu de El Alberto, en Hidalgo; el colectivo Artsumex de Tultepec; mujeres textileras de San Agustín Etla, Oaxaca; y distintas comunidades de Chumbivilcas, en Perú, así como un equipo de sonido que permitió que la experiencia sensorial en Ex Teresa fuera más completa.

Al hablar del título de la exposición, Bi xa ra ndumu̱i, aya p'ampay. Enterrar un cadáver, suspender la aflicción, mencionó que son vocablos en hñähñus (otomí) y quechua, que generalmente se refieren a rituales funerarios, pero que también aluden al inicio de un nuevo ciclo.

“Es la primera vez que expongo en un espacio del INBAL, algo que para mí es muy icónico porque me permitió expandir la obra de una manera que no lo había logrado antes. Eso ha sido algo importante porque se logró una exposición más integral, que no hubiera sido posible sin el espacio y la visión de la curadora. Muchas de las piezas de la exposición subvierten ciertas tecnologías opresivas, y de alguna manera Ex Teresa también lo ha hecho con su arquitectura”, puntualizó.

La curadora Roselin Rodríguez explicó que la artista ha trabajado durante años en distintos contextos y comunidades originarias del centro de México y de los Andes peruanos, las cuales viven una serie de problemáticas contemporáneas. “Es una artista que ha recorrido todos estos territorios tratando de registrar esa memoria con un diálogo regional y a partir de lo que denomina una poética de la violencia”.

Afirmó que la metodología de trabajo de Goldbard es una gran aportación para el arte contemporáneo, ya que además de visibilizar las prácticas artísticas de artesanos o maestros pirotécnicos, dialoga con esas tradiciones generando nuevas formas de expresión. “Ex Teresa es un recinto dedicado al performance, y la obra de Adela involucra acción, recreación, escenificación, actividad y movimiento”.

Dentro de la exposición se puede apreciar la videoinstalación Rinxui (En la noche), el proyecto cinematográfico K'allpanakuy orcconchiskunapi (Furia en los Andes), pinturas pirotécnicas creadas en Tultepec, Estado de México, y el video En busca de la serpiente, coproducido por el artista Mauricio Palos. En su conjunto, estas obras ofrecen un acercamiento a distintas maneras de enfrentarse a la muerte y la violencia, con testimonios que combinan información documental con ficción especulativa, así como recreaciones escenificadas y vías para conjurar un futuro vital dentro de la devastación.

La muestra permanecerá abierta hasta el 14 de septiembre en dicho recinto, ubicado en Licenciado Verdad No. 8, Centro Histórico, con horario de atención de martes a domingo, de 10 a 18 horas. La entrada es libre.

