HIGHLIGHTS 2019 Q4: NOVECENTO...Danny Boodmann T.D.Lemon -la leyenda- frente a frente con Benny Ibarra -el artista

El último trimestre de 2019 en México no puede hacer de lado una auténtica revelación escénica.

Y no lo decimos por el nombre o trayectoria del intérprete.

La realidad es que es todo el conjunto completo lo que crea la magia escénica que el público disfrutó desde el Teatro Milán hasta el Teatro Del Parque Interlomas: la magia que sólo NOVECENTO puede ofrecer al espectador.

NOVECENTO, obra original del dramaturgo italiano Alessandro Baricco, quien señalaba al respecto de su obra:

"Escribí este texto para un actor, Eugenio Allegri, y un director, Gabriele Vacis. Con él montaron un espectáculo que se estrenó en el festival de Asti en julio del presente año. No sé si esto es suficiente para decir que he escrito un texto teatral, pero lo dudo. Ahora que lo veo en forma de libro, me parece sobre todo un texto que se mantiene en vilo entre una auténtica puesta en escena y un relato para leer en voz alta. No creo que exista un nombre para textos de esta clase.

De todos modos, poco importa. A mí me parece una historia hermosa que valía la pena contar. Y me gusta pensar que alguien la leerá. A. B. Septiembre de 1994"

(Fuente: Baricco, Alessandro. Novecento (Compactos) (Spanish Edition) . Editorial Anagrama. Edición de Kindle)

Y Baricco no está equivocado. La leyenda de 1900 (como el título del filme) o NOVECENTO, refieren a esa figura enigmática y al mismo tiempo fascinante y cautivadora de Danny Boodmann T.D.Lemon Novecento, como dice su autor en voz de su escrito, "el pianista más grande que ha tocado en el océano y que decía: En los ojos de la gente puede verse lo que verán, no lo que han visto. Así decía: lo que verán".

Bajo la producción de Ana Bracho y Paula Sánchez Navarro, con la dirección de Mauricio García Lozano, iluminación de Víctor Zapatero, vestuario de Mario Marín del Río, escenografía de Ingrid SAC y la música de Pablo Chemor, el cuadro está casi completo, listo para abrir el telón.

Pero falta el encuentro de la leyenda y el artista, ese momento donde Danny ve frente a frente a Benny y deciden tornarse en un solo ser: NOVECENTO.

No es de sorprender el talento ni la calidad histriónica y artística del Mtro Ibarra. Es un digno heredero de cultura y arte, además de todo lo que él mismo se ha preparado y madurado.

Sabíamos de antemano que él es un artista muy completo.

Lo que sin duda fue la mejor sorpresa de la velada teatral donde BWW Mx pudo presenciar NOVECENTO en el Teatro Del Parque Interlomas, fue la amalgama y auténtica tormenta de emociones y sensibilidad que cautivan hasta los huesos y las lágrimas cuando Benny y Danny se encuentran, juegan, se transforman, reflexionan y nos comparten la historia de Danny en voz, cuerpo y alma de Benny.

Un sentir y pensar a manera de jazz y ragtime, porque como bien dice Danny: "Y tocábamos ragtime, porque es la música con la que Dios baila cuando nadie lo ve. Con la que Dios bailaría si fuera negro".

Bien sabemos que Benny es un extraordinario músico, compositor, canta-autor, productor, director musical, etc. Sin embargo, no es lo mismo cuando ejecutas la música en forma de palabras, silencios y expresiones.......debes crear una música y ritmos diversos y difererentes, y aún así, hacer que suenen como auténtica música.

Esa es la virtud de Benny como cómplice de Danny.

Un montaje que inició a fines de septiembre y concluyó en diciembre, todo en 2019.

El único deseo es que consideren la posibilidad de una nueva temporada en este 2020, porque la leyenda de NOVECENTO debe continuar navegando y emocionando, aún más, recordando ese encuentro a muerte artística y sincopada entre Danny y Jelly Roll Morton.

Queremos volver a disfrutar el encuentro de la leyenda y el artista: Danny Boodmann T.D.Lemon Novecento y Benny Ibarra.

Estaremos atentos.

Imagen: Cortesía de Novecento y Teatro Del Parque Interlomas.

Clemente Sánchez Uribe, es comentarista y promotor de cultural teatral desde hace más de 20 años, actualmente es académico de la Universidad Anáhuac México en la Facultad de Comunicación, así como productor y locutor del Programa radiofónico Tras Bambalinas...Donde el Teatro, Cobra Vida, en Radio Anáhuac 1670 de AM y por internet, todos los lunes de 5 a 7 pm. Desde 2011 es Editor Regional en Jefe para la sección México de BroadwayWorld.com





