Exploran Tecnologías De La Inteligencia Artificial Y El Impacto En La Creación Artística, En El Museo Tamayo

En el Museo Tamayo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) se inauguró el viernes 9 de febrero el programa Machine Yearning (Máquina deseante) y se presentaron trabajos artísticos realizados como parte The Future Isn't What It Used To Be (El futuro no es lo que solía ser), resultado de una colaboración entre el Centro Pompidou y la organización de arte contemporáneo KADIST, por un periodo de tres años, el cual inició en 2023, con el propósito de explorar la inteligencia artificial y la tecnología texto-imagen, así como el impacto que tendrá en la creación y la producción artística.

La presentación se realizó con la colaboración entre el Museo Tamayo, la Feria Material y el Centro Garza Sada de Arte Arquitectura y Diseño de la Universidad de Monterrey para conocer las apreciaciones personales y perspectivas críticas sobre la inteligencia artificial generativa, en espera de comprender mejor este momento de transición. El programa fue curado por el director internacional de KADIST, Joseph del Pesco; la investigadora y artista Doreen Ríos y el director artístico de Feria Material, Brett Shultz.

La decana de la Escuela de Arte y Diseño de la Universidad de Monterrey, Jessica Ochoa, afirmó que Máquina deseante no solo representa un espacio para la convergencia entre la tecnología y el arte, sino también una plataforma fundamental para el fomento del pensamiento crítico y la innovación.

“En un mundo en constante cambio, donde la tecnología y la creatividad se enlazan en formas cada vez más complejas, es esencial proporcionar espacios como éste, donde la intersección entre disciplinas pueda florecer y dar lugar a nuevas ideas revolucionarias”.

Dijo que la Universidad de Monterrey se enorgullece de formar parte de este diálogo cultural y académico de vanguardia, en el cual se promueve la explotación de nuevas fronteras en el área de la inteligencia artificial.

Los participantes coincidieron que el contexto actual de la inteligencia artificial se desarrolla en terrenos confusos y elusivos, en medio de sistemas y tecnologías que, aunque llevan muchos años de funcionamiento, en los sistemas generativos alcanzan nuevos espacios de conversación, así como de preocupaciones y fascinaciones que vale la pena experimentar.

Los artistas han experimentado en privado con estas herramientas, aumentando su cadena de producción. El objetivo de este programa es aunar curiosidad y espíritu crítico, combinando dos capacidades profundamente humanas: la indagación personal y la autoexploración, junto con experimentos de pensamiento que susciten inquietud y escepticismo.

Máquina deseante, además de reflexionar sobre las implicaciones críticas de los modelos generativos de la inteligencia artificial, también busca ser una ventana de posibilidades desde la cual adentrarnos en un universo en el que estas herramientas y operaciones están ampliamente disponibles y son utilizadas por primera vez por miles de personas en todo el mundo.