El Museo De Arte De Ciudad Juárez Anuncia Su Programa De Exhibiciones Para El Primer Trimestre De 2025

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ), con la colaboración de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, Casa Redonda Museo Chihuahuense de Arte Contemporáneo y el Instituto para la Cultura del Municipio de Chihuahua, por medio del Centro de Desarrollo Cultural, presentan tres propuestas expositivas de artistas chihuahuenses.

Zona de Bisontes: Janos, Chihuahua es la exposición del fotógrafo Cuauhtémoc Piña Assaf (Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, 1952), curada por Ivonne Vidaña. A través de esta obra, Cuauhtémoc Piña nos traslada a las praderas de Janos para evidenciar la riqueza natural del estado en relación con la preservación del bisonte, ejemplar que desapareció de Chihuahua a finales del siglo XX y que fue reintroducido en 2009. A partir de 2013 y durante 10 años, el artista se dedicó a registrar la vida de estas criaturas, proceso que le permitió reflexionar sobre la biodiversidad, el patrimonio y la cultura chihuahuense. “Zona de bisontes es una muestra compuesta de historias de supervivencia, tiene el objetivo de invitarnos a repensar sobre el derecho a existir, a explorar la estética de lo silenciado, a reconsiderar nuestra posición en el mundo y a reconocer que somos parte de un sistema interconectado con delicado equilibrio", escribe Vidaña.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Presidencia Municipal y la Secretaría de Cultura de Janos, Big Media y el Colectivo Descatrinados.

Cuauhtémoc Piña Assaf estudió fotografía en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en el Instituto de Fotografía de Nueva York, enfocándose mayormente en la fotografía de naturaleza, de retrato y la urbana. En 2022 presentó su trabajo Chérame, persona mayor, sabia y de respeto en el Centro Cultural Universitario de Ciudad Juárez. Cuenta con exhibiciones itinerantes como: Vislumbres del estado grande, presentada en el Centro Cultural de las Fronteras en Ciudad Juárez (2021) y Estampas de Chihuahua, en la Plataforma Cultural Misiones en Ciudad Juárez (2012). Ha participado en exposiciones colectivas como Revelando la frontera, organizada por Desert Studio y San Luis Contemporáneo de Ciudad Juárez (2024); Photowalk El Paso, presentada en el Consulado General de México en El Paso, Texas (2023); Esqueletos y escaleras, organizada por Paradigm Shift Design y Colectivo Descatrinados en El Paso, Texas (2022); Special Places and Wide-Open Spaces, organizada por Frontera Land Alliance y el Museo internacional de Arte en El Paso, Texas (2023). Obtuvo el segundo lugar en el concurso anual de fotografía promovido por el IMIP en 2007 y 2017. En septiembre de 2024 presentó su libro Janos, Chihuahua. La última pradera y actualmente es miembro activo del Colectivo Descatrinados de Ciudad Juárez.

Del mismo modo, la exhibición cuenta con la participación de siete artistas locales: Cesario Aguilera, Xóchitl Valencia, Susana Alvarado, Miguel Ángel Moreno, Jesús Carlos Cárdenas, Armando Arenas y Virginia Ordóñez, quienes abordan la misma temática, bajo sus propias perspectivas y lenguajes, mostrando una variedad de obras como pintura, escultura, alto relieve y la poética.

Por todo lo que es construido, algo es destruido, es la exhibición que ofrece Karian Amaya (Chihuahua, México, 1986), presentada anteriormente en Casa Redonda Museo Chihuahuense de Arte Contemporáneo. En esta exhibición, Karian Amaya muestra esculturas realizadas a partir de la interacción del mármol y del cobre, donde la materia se muestra como contenedor de la memoria, según Maya Renée Escárcega, persona encargada de la curaduría. A través de sus obras, se reflexiona sobre la actividad de la minería, dialogando sobre su huella en la tierra y en las comunidades locales. El conjunto de las piezas relata sobre la reconfiguración de la materia.

La obra fue realizada con el apoyo del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico David Alfaro Siqueiros, en Chihuahua, y del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Gobierno de Jalisco, con el apoyo de Indelek de Juárez.

La obra de Karian Amaya se enfoca en materiales crudos, naturales e industriales, influenciada por el land art y el post-minimalismo. Estudió Artes Visuales en la Universidad de Guadalajara y cursó estudios en Mixed Media en The Art Students League de Nueva York. Su trabajo ha sido exhibido en México, Estados Unidos y Europa. Participó en el programa de mentores de artistas migrantes de la New York Foundation for the Arts (2015) y en la Bienal de la Frontera El Paso Museum of Art (2016). Entre los premios que ha recibido se encuentran: Estímulos de la creación artística PECDA (2013-2014), Beca Alfaro Siqueiros (2017), beca Legado Grodman otorgada por la Fundación Universidad de Guadalajara (2018), Proyecta traslados (2019), Contigo en la distancia del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (2020) y Programa HORIZONTES Jalisco (2020), Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (2021-2022) en la categoría de escultura. Fue acreedora del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico Chihuahua 2022 en creadores con trayectoria, en la categoría de escultura y de la Beca de repatriación Grodman UDG USA 2023. Realizó una residencia en CASA WABI 2022 y en Cerámica Suro 2024.

Musicorporalidad, de Gaby Híjar Soto (Creel, Chihuahua, 1990), fue trabajada conceptualmente en la residencia Uber bau_house en São Paulo, en 2023. Posteriormente, fue presentada por primera vez en el Centro de Desarrollo Cultural de la ciudad de Chihuahua a través de la convocatoria Abriendo las Puertas 2024 del Instituto de Cultura del Municipio. La exhibición ofrece una experiencia sensorial que fusiona el arte visual con el sonido, donde se invita a reflexionar sobre las interacciones de nuestro cuerpo con el espacio negativo que le rodea. Musicorporalidad consta de una serie de esculturas y objetos sonoros diseñados para interactuar con partes específicas del cuerpo. Las piezas escultóricas son acompañadas de fotografías y videos donde se muestra cómo se utiliza cada una de ellas.

El proyecto cuenta con el apoyo de la beca Jóvenes Creadores del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales 2022-2023, junto con el Estímulo Fiscal para la Cultura y las Artes del Estado de Chihuahua, Eká, La Norteñita e Impresos Gráficos de Chihuahua.

Gaby Híjar es artista visual egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Estudió su Master of Fine Arts en la Stephen F. Austin State University y cuenta con exposiciones individuales y colectivas en México, Estados Unidos, España e Islandia. Realizó residencias artísticas en Islandia (2018), Ciudad de México (2018), Oaxaca (2022) y Brasil (2023). Es acreedora de la beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) (2022-2023) y de la beca Creadores con Trayectoria del Fondo Municipal para Artistas y Creadoras(es) del municipio de Chihuahua. En 2024 obtuvo una beca para participar en la conferencia The National Council on Education for the Ceramic Arts en Richmond, Virginia y para la conferencia Women Working with Clay Symposium en Roanoke, Virginia. Presentó su obra en la Judd Foundation en Marfa, Texas como parte del Agave Fest y en el Festival de Arte Nuevo de la Secretaría de Cultura de Chihuahua.

La presentación de las tres exhibiciones se realizará el viernes 7 de febrero a las 18 horas. Estarán abiertas al público hasta el 27 de abril de 2025. Entrada libre. El horario del MACJ es de martes a sábado de 10 a 18 horas y domingo de 12 a 17 horas.

Para más información, escribir al correo electrónico macj.promocionydifusion@inba.gob.mx o al teléfono 656 146 1630.

