El INBAL Lamenta Partida Del Artista Rafael Coronel

La Secretar a de Cultura, el INBAL y el Gobierno de Zacatecas le rendir n homenaje

El artista, con una trayectoria de casi 70 a os, fue reconocido por su obra enfocada en el retrato y por su excepcional colecci n de m scaras mexicanas

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) lamenta el fallecimiento del pintor zacatecano Rafael Coronel Arroyo, reconocido por su espl ndida obra enfocada en el retrato y por su magna colecci n de m scaras mexicanas. La mayor parte de su acervo en la Ciudad de M xico se encuentra bajo la custodia del INBAL en las colecciones del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, mientras algunas de sus piezas est n en el Museo de Arte Moderno.

La Dra. Lucina Jim nez, Directora General del INBAL, expres sus condolencias a la familia, disc pulos y amigos del artista, as como al pueblo de Zacatecas, que lo tuvo siempre en alto valor por su contribuci n al patrimonio art stico de la entidad y de Me xico , se al en su cuenta de Twitter.

As tambi n destac el legado del artista, sobre quien dijo: Se ha ido el Maestro Rafael Coronel Arroyo, un gran artista zacatecano, profundamente mexicano, a quien le debemos no s lo su propia obra, donde explora las emociones m s profundas del ser humano, y la cual ha sido reconocida nacional e internacionalmente, sino uno de los museos m s emblem ticos de Me xico que lleva su nombre. Ah , Rafael Coronel hered al pueblo de M xico una de las colecciones de m scaras m s grandes del mundo, ligada al mundo m gico de las fiestas mexicanas .

Con una s lida trayectoria de casi 70 a os, Rafael Coronel transit del arte figurativo al abstracto, con particular inter s en el retrato, el comportamiento humano y la naturaleza, adem s de recibir la influencia de grandes maestros europeos, como Goya, Rembrandt, Ucello y Vermeer, entre otros.

Nacido en la ciudad de Zacatecas, el 24 de octubre de 1931, el pintor y escultor realiz sus primeros dibujos a los cinco a os y a los 21 recibi uno de los premios del Concurso de Artes Pl sticas, del Instituto de la Juventud Mexicana, con lo cual le fue concedida una beca para estudiar en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda, bajo la gu a del maestro Carlos Orozco Romero.

En 1953 particip en dos exposiciones colectivas, una en la Galer a de la Biblioteca Cervantes, adjunta a La Esmeralda.

Recomendado por el pintor guatemalteco Carlos M rida, Rafael Coronel conoci en 1954 a In s Amor e ingres a la Galer a de Arte Mexicano, donde dos a os despu s realiz su primera exposici n individual.

En 1959 present una muestra individual en el Palacio de Bellas Artes y en 1964 particip en la exposici n inaugural del Museo de Arte Moderno, a o en el que empez a elaborar dos murales para el Museo Nacional de Antropolog a, que tambi n abri sus puertas en ese periodo.

Una de sus exposiciones m s relevantes fue la retrospectiva titulada Retrofutura, integrada por casi un centenar de obras, presentada en el Museo del Palacio de Bellas Artes; en el Ex Convento de San Agust n, en Zacatecas; en el Museo de Arte Contempor neo, en San Luis Potos , y en el Museo de Arte Contempor neo de Monterrey, Nuevo Le n, como un homenaje a su trayectoria de m s de seis d cadas.

Rafael Coronel recibi diversas distinciones, entre ellas, el primer premio en la Bienal de Tokio con la obra Tacubaya: la muerte de la lib lula (1974), la Condecoraci n Zacatecas 450 por parte del gobierno del estado (1996), un reconocimiento por 50 a os de trayectoria art stica otorgado por la ciudad y el municipio de Zacatecas (2000) y el Premio Iberoamericano al M rito de las Artes, que le entreg la Secretar a General Iberoamericana y el Gobierno del Estado de Zacatecas, en 2010.

Su obra se ha exhibido en diversos museos y recintos culturales, nacionales y extranjeros, como el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Arte Contempor neo de Tamaulipas, el Museo de Arte de Zapopan, el Chiesa di San Stae, en Venecia, Italia; The B. Lewin Galleries, en Los ngeles, EU; el Instituto Mexicano de Cultura, en San Antonio, Texas, EU, y el Museo de la Universidad de Puerto Rico, entre otros. En 2003 particip en la exposici n colectiva Siglo XX: Grandes maestros mexicanos, en el Museo de Arte Contempor neo de Monterrey, Nuevo Le n.

Miembro de la Academia de Artes a la que se incorpor en 1994, Rafael Coronel, fue poseedor de la m s amplia colecci n de m scaras mexicanas, que sumaba alrededor de 10 mil piezas. De este acervo, cerca de 5 mil se exhiben en el museo que lleva su nombre, ubicado en el Ex Convento de San Agust n, en la ciudad de Zacatecas, inaugurado en 1990. El recinto tambi n alberga 400 piezas prehisp nicas, 1,500 de cer mica colonial, 200 t teres de la Compa a de Rosete Aranda y 100 dibujos de Diego Rivera.

La Secretar a de Cultura, a trav s del INBAL, y el Gobierno del Estado de Zacatecas, le rendir n un homenaje pr ximamente.





Related Articles Shows View More Mexico Stories

More Hot Stories For You