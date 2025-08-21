Créssida Danza Contemporánea Presenta Sinónimos De Percepción En El Jardín Escénico

Get Access To Every Broadway Story



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Danza, pondrá sobre el escenario del Laboratorio Escénico, ubicado en el Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque, la obra Sinónimos de Percepción, de los coreógrafos Marion Sparber y Alan Fuentes, bajo la dirección de la maestra Lourdes Luna e interpretada por los integrantes de la compañía yucateca Créssida Danza Contemporánea.

El próximo viernes 29 de septiembre, a las 19 horas, el público podrá disfrutar de una obra que explora la existencia humana a través de la filosofía de Gandhi y Nietzsche. Se trata de un viaje reflexivo y corporal sobre la condición humana, la lucha interior y la búsqueda de sentido, donde el movimiento se une con la filosofía para crear un espacio de reflexión y transformación.

El eje temático de la obra gira en torno a la interacción entre cuerpos como metáfora de ideas en conflicto, en alianza o transformación. A través del lenguaje en pareja, la pieza indaga en la condición humana: la lucha interior, el sufrimiento, el anhelo de libertad y la búsqueda de propósito.

“Este montaje se inscribe dentro de la danza contemporánea, con una fuerte presencia del partnering contemporáneo y elementos de improvisación guiada. También se podría considerar como una pieza de danza-teatro por su contenido expresivo y la forma en que el movimiento busca generar un discurso más allá de la técnica”, afirmó la maestra Lourdes Luna.

Añadió que para Créssida Danza Contemporánea, Sinónimos de Percepción representa una evolución en su lenguaje coreográfico, tanto en términos de riesgo físico como de profundidad conceptual, marcando un punto de madurez en la relación entre los intérpretes y su conexión con el público.

“Colaborar con Marion Sparber y Alan Fuentes ha significado una apertura hacia nuevas metodologías y sensibilidades coreográficas, lo cual enriquece la trayectoria de la compañía y reafirma nuestro compromiso con la experimentación y el crecimiento artístico”, concluyó la creadora escénica.

Por otro lado, gracias a un apoyo de la Coordinación Nacional de Danza y su titular, el Dr. Alonso Alarcón Múgica, los integrantes de Créssida Danza Contemporánea llevarán a cabo una residencia de exploración artística en el Laboratorio Escénico del Centro Cultural del Bosque, bajo la tutela de la directora Lourdes Luna.

Sinónimos de Percepción se presenta el viernes 29 de septiembre a las 19 horas en el Laboratorio Escénico del Centro Cultural del Bosque. La función es de entrada libre y apta para todo público.