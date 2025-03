Ana García Bergua Paraticipará En El Ciclo Protagonistas De La Literatura

Get Access To Every Broadway Story



La escritora Ana García Bergua, reconocida por su pluma única dentro del panorama literario mexicano, será una de las participantes en el ciclo Protagonistas de la Literatura, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL). La cita será el domingo 30 de marzo a las 12 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Con una obra que se caracteriza por el humor, la mirada oblicua, el juego con el lenguaje, el viaje a otras épocas y lo fantástico, Ana García Bergua ha logrado un lugar destacado en la literatura contemporánea. En esta presentación, también estarán presentes las narradoras Rosa Beltrán y Verónica Murguía, así como el editor y poeta Marcelo Uribe, quienes dialogarán sobre el trabajo y la vida de la escritora, autora de libros como Rosas negras (novela) y Leer en los aviones (relatos).

Sobre su participación en este ciclo, la autora expresó: “Estoy muy agradecida y honrada por el acto del domingo. Para mí es muy importante este reconocimiento, porque el hecho de que haya humor en mi literatura siempre me ha hecho sentir que no me toman en serio como escritora. De verdad estoy muy agradecida”.

La escritura de Ana García Bergua

García Bergua ha sido reconocida por su capacidad para construir atmósferas y situaciones, que a menudo cruzan lo cotidiano con lo insólito, donde la memoria y el humor revelan la naturaleza contradictoria del ser humano. La escritora aseguró que este enfoque en su literatura tiene que ver con su forma de ver el mundo: “No es que yo me proponga hacer un chiste; a veces, mis columnas son muy serias; a veces, la gente se ríe de cosas que yo no me imaginaba, pero es un poco una manera de ver, un tanto desapegada, un tanto dando a entender que las cosas no son sólo lo que son, sino que se pueden interpretar de muchas maneras”, afirmó.

A pesar de que en la literatura mexicana a menudo se señala la falta de humor, García Bergua cree que este elemento está presente en muchas de las obras más importantes del país. “Fernández de Lizardi, desde el siglo XIX con El periquillo sarniento, presenta una novela picaresca con muchísimo humor; Salvador Novo tenía un humor muy sarcástico. El otro día fui a ver Los empeños de una casa (Sor Juana Inés de la Cruz), con un montaje precioso, pero también nos damos cuenta de que tiene rasgos de humor”, comentó.

La escritora destacó que el humor tiene una función social en el habla cotidiana, permitiendo a los mexicanos expresar ideas y emociones de una manera indirecta y muchas veces con doble sentido.

En su obra, la autora ha explorado temas como la nostalgia por tiempos pasados y la muerte, cuestiones que están presentes en novelas como Rosas negras y Fuego 20. “Siempre he tenido un afán de recuperar épocas pasadas, incluso, épocas que yo no viví. No es esa nostalgia de lo vivido, sino la nostalgia de lo no vivido, y quizá, más que nostalgia, sea curiosidad. ¿Cómo debe haber sido vivir en esas épocas, ponerse ropas distintas, hablar o tener una mentalidad particular?”, reflexionó.

Sobre la muerte, García Bergua confesó que ha escrito sobre ella a partir de experiencias personales y el fallecimiento de seres cercanos. “La gente que quieres desaparece, y el fantasma, para mí, es una manera de rescate. No tengo formación religiosa, pero creo en los fantasmas como una fantasía”, explicó.

Finalmente, la escritora invitó al público a sumergirse en sus historias, que abordan una variedad de temas y géneros. “En mi obra tengo vertientes distintas, a veces me meto en otras épocas, donde hago reflexiones históricas, incluso feministas, porque los personajes son mujeres que viven en distintas épocas y tratan de salir adelante en sus condiciones”, compartió.

