Abre La Convocatoria Del Premio Bellas Artes De Ensayo Literario Malcolm Lowry 2024

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), mediante la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), y el gobierno del estado de Morelos, por medio de la Secretaría de Turismo y Cultura de esa entidad, convocan al Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry 2024.

Podrán participar personas escritoras mexicanas o extranjeras que hayan residido como mínimo cinco años en el país, con ensayo inédito de su autoría, escrito en español o en alguna de las lenguas del Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales (https://www.inali.gob.mx/clin-inali/).

La obra deberá contar con una extensión mínima de 50 cuartillas y un máximo de 120. Se define como obra inédita aquella que no ha sido dada a conocer al público por primera vez, total o parcialmente, en cualquier forma o medio.

Las candidaturas al premio se recibirán vía digital, a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el viernes 26 de abril de 2024, a través de la Plataforma de Participación de los Premios Bellas Artes de Literatura: https://sgba.inba.gob.mx/pbal.

El jurado será designado por las instituciones convocantes y estará integrado por tres especialistas en Literatura: personas escritoras, críticas e investigadoras de reconocida trayectoria y prestigio. El fallo será definitivo e inapelable, el cual se efectuará durante la segunda semana de junio de 2024.

La persona ganadora recibirá un diploma y la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). El premio es único e indivisible.

Para más información se pueden consultar las bases de la convocatoria en la plataforma de la Secretaría de Cultura federal y en el portal del Inbal (http://tinyurl.com/2krkxntd), así como en el sitio web de la CNL (literatura.inba.gob.mx).

Un reconocimiento que estimula el ensayo

Convocado por primera ocasión en 1986, auspiciado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el entonces Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca, Morelos, el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry tiene el fin de estimular el ensayo literario, centrándose en la investigación de la obra de escritoras y escritores extranjeros, de cualquier época, cuyo tema se refiera a México.

En la actualidad, el premio —cuyo concurso se suspendió de 2006 a 2008— es convocado por la Secretaría de Cultura federal, a través del INBAL, y el gobierno del estado de Morelos, por medio de su Secretaría de Turismo y Cultura.

El premio lo han obtenido Óscar Mata (1987), José N. Iturriaga de la Fuente (1988), José Emilio Pacheco (1991), Ignacio Padilla (1994), Nair María Anaya Ferreira y Regina Aída Crespo Franzoni (1999), Ana Marimón (2004), Heriberto Yépez (2009), Adela Pineda Franco (2016), Luis Felipe Lomelí (2018), Luis Paniagua Hernández (2020) y Reneé Ivonne Acosta Díaz (2021), Jorge Prieto Terrones (2022), Alejandro Ramírez Lámbarry (2023), entre otras personalidades literarias.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.