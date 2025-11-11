舞台挨拶レポート：横山裕×鈴木保奈美 登壇『スキャンダルイブ』【TIFF2025】

Get Access To Every Broadway Story



10月31日、第38回東京国際映画祭のTIFFシリーズ上映後に、スキャンダルイブの舞台挨拶が行われ、SUPER EIGHTの横山裕と鈴木保奈美が揃って登壇した。

『スキャンダルイブ』：大手事務所から独立して4年、看板俳優を悲願のドラマ主演にこぎつけた事務所の代表・井岡咲（柴咲コウ）。そんな矢先、数多の芸能人のスキャンダルを白日の下に晒してきた週刊文潮の記者・平田奏（川口春奈）から、看板俳優の「不倫スキャンダル」が掲載されるという告知が飛び込んでくる。記事発売まで、あと72時間。スキャンダルの掲載を巡り、事務所と週刊誌の熾烈な争いが火蓋を切る。誰かの思惑ひとつで姿を変える事実、そして次々と明らかになっていく新たな真実。このスキャンダルの裏側で蠢く思惑が、彼らをより芸能界の深い闇へと引き摺り込んでいく。

柴咲コウ、川口春奈 東京国際映画祭レカペの模様はこちら：第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー

横山が演じるのは大手芸能事務所「KODAMAプロダクション」の敏腕マネージャー、明石隆之。マネージャー役について「改めて、マネージャーがいて成り立つタレントやなと思いましたし、チームでやっているので、真反対の役柄ではないと思います。ありがたみを感じました。」と語った。また、「今日は、蓉子さんがいて、すごく緊張感があって、背筋がピンッとなります」と述べ、鈴木の存在に圧倒されていた様子を見せた。

鈴木が演じるのは、同事務所の社長・児玉蓉子。脚本を初めて手にした時には「こんなにセンセーショナルで問題のあるストーリーを映像にしていいのだろうかと心配になりました」と率直に思ったという。しかし「プロデューサーにお話を伺った際に、長いメールで熱い思いを読ませていただいて、私もその思いに共感し、とてもやりがいのある作品だなと思って、参加させていただきました」と参加の決め手を明かした。

また、初共演の2人は互いへの印象を明かした。横山は「本当にずっと凛とされている方。カメラがまわると笑っているのに目が笑っていなかったり…怖いなあってずっと思ってたんです（笑）。」と語り、鈴木からは「非常に生真面目で、待っている時間は存在を消してますよね（笑）？」と評された。

『スキャンダルイブ』は11月19日（水）22時よりABEMAにて配信開始予定（全6話）。芸能界の光と影、そしてスキャンダルの裏側に迫る本作に、ぜひ期待したい。

Photo Credit:[Ayaka Ozaki]