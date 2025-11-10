第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー

Enter Your Email to Unlock This Article



日比谷の街が熱気に包まれた。第38回東京国際映画祭が10月27日、東京ミッドタウン日比谷を中心に華やかに開幕した。

今年も日本のトップ俳優や映画監督をはじめ、海外からも名だたるゲストが集結し、国際的な映画交流の舞台として華麗な幕を開けた。

162メートルに及ぶレッドカーペットには、オープニング作品『てっぺんの向こうにあなたがいる』の吉永小百合、のん、阪本順治監督を皮切りに、北川景子、芳根京子、髙橋海人、柴咲コウ、満島ひかり、池田エライザ、吉岡里帆、佐野晶哉、岩田剛典、そして海外からも著名な監督らが登場。

国内外から263名ものゲストが集い、沿道を埋めたファンの歓声に包まれながら、今年も華やかなレッドカーペットの夜が幕を開けた。

本記事では、そんな東京国際映画祭のレッドカーペットを彩った豪華ゲストたちの姿を写真で紹介する。

〈記事では紹介しきれなかった”レアな瞬間”や”未公開写真”はSNSで続々公開中！フォロー必須！〉

→instagram/X

目次

- 『金髪』岩田剛典

- 『てっぺんの向こうにあなたがいる』 吉永小百合、のん

- 『GENERATIONS: The Documentary』GENERATIONS（小森隼、白濱亜嵐、数原龍友、片寄涼太、中務裕太 佐野玲於）

- 『迷宮のしおり』 SUZUKA （新しい学校のリーダーズ）

- 『ダブル・ハピネス』 吉岡里帆

-『兄を持ち運べるサイズに』柴咲コウ、満島ひかり

-『栄光のバックホーム』 鈴木京香、高橋克典、伊原六花、上地雄輔

-『ナイトフラワー』 北川景子

-『トリツカレ男』 佐野晶哉 （Aぇ! group）

-『イン・アイ・イン・モーション』 池田エライザ

-『スキャンダルイブ』 川口春奈、柴咲コウ

- コンペティション審査委員 斎藤工

- 『君の顔では泣けない』 髙橋海人、芳根京子

『金髪』

岩田剛典

岩田 剛典

公式SNS用の撮影を行うチーム『金髪』

報道陣に自撮りを見られ「恥ずかしいよ！」とハニカム岩田

..

『 てっぺん の 向こう に あなた がいる』

吉永小百合、のん

吉永 小百合、のん

.

『GENERATIONS: The Documentary』

GENERATIONS（小森隼、白濱亜嵐、数原龍友、片寄涼太、中務裕太 佐野玲於）

白濱 亜嵐

数原 龍友、片寄 涼太

中務 裕太、佐野 玲於

小森 隼、白濱 亜嵐

インタビューを受けるGENERATIONS

..

『迷宮のしおり』

SUZUKA （新しい学校のリーダーズ）

SUZUKA（中央）

.

『 ダブル ・ ハピネス 』

吉岡里帆

.

『兄を 持ち運べる サイズ に』

柴咲コウ

満島ひかり

柴咲 コウ、満島 ひかり

『兄を持ち運べるサイズに』公式カメラに向けて手を振る

サインでファンに応える満島ひかり

.

『栄光の バック ホーム 』

鈴木京香

高橋克典

伊原六花

上地雄輔

伊原 六花、鈴木 京香、高橋 克典

上地 雄輔 （右端）

.

『 ナイト フラワー 』

北川景子

北川 景子

.

『トリツカレ男』

佐野晶哉 （Aぇ! group）

佐野 晶哉

ハート４連写①

ハート４連写②

ハート４連写③

ハート４連写④

インタビューを受ける『トリツカレ男』 のキャスト

公式SNS用の撮影を行うチーム『トリツカレ男』

.

『イン・アイ・イン・ モーション 』

池田エライザ

.

『 スキャンダル イブ』

川口春奈

柴咲コウ

柴咲コウ、川口春奈

.

コンペティション 審査委員

斎藤工

インタビューに応える斎藤工

.

『君の顔では泣けない』

髙橋海人

芳根京子

芳根京子、髙橋海人

報道陣へ会釈

会場の外のファンに目線を送っていた

Photo Credit :[Ayaka Ozaki]