 tracker
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register Games Grosses

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー

髙橋海人、岩田剛典、GENERATIONS、佐野晶哉、川口春奈、吉岡里帆、池田エライザ、芳根京子、柴咲コウ、北川景子、ほか

By: Nov. 10, 2025
第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
Enter Your Email to Unlock This Article

Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.




Existing user? Just click login.

日比谷の街が熱気に包まれた。第38回東京国際映画祭が10月27日、東京ミッドタウン日比谷を中心に華やかに開幕した。

今年も日本のトップ俳優や映画監督をはじめ、海外からも名だたるゲストが集結し、国際的な映画交流の舞台として華麗な幕を開けた。

162メートルに及ぶレッドカーペットには、オープニング作品『てっぺんの向こうにあなたがいる』の吉永小百合、のん、阪本順治監督を皮切りに、北川景子、芳根京子、髙橋海人、柴咲コウ、満島ひかり、池田エライザ、吉岡里帆、佐野晶哉、岩田剛典、そして海外からも著名な監督らが登場。

国内外から263名ものゲストが集い、沿道を埋めたファンの歓声に包まれながら、今年も華やかなレッドカーペットの夜が幕を開けた。

本記事では、そんな東京国際映画祭のレッドカーペットを彩った豪華ゲストたちの姿を写真で紹介する。

〈記事では紹介しきれなかった”レアな瞬間”や”未公開写真”はSNSで続々公開中！フォロー必須！〉
instagram/X 

目次

- 『金髪』岩田剛典
『てっぺんの向こうにあなたがいる』 吉永小百合、のん
『GENERATIONS: The Documentary』GENERATIONS（小森隼、白濱亜嵐、数原龍友、片寄涼太、中務裕太 佐野玲於）
- 『迷宮のしおり』 SUZUKA （新しい学校のリーダーズ）
『ダブル・ハピネス』 吉岡里帆
-『兄を持ち運べるサイズに』柴咲コウ、満島ひかり 
-『栄光のバックホーム』 鈴木京香、高橋克典、伊原六花、上地雄輔
-『ナイトフラワー』 北川景子
-『トリツカレ男』 佐野晶哉 （Aぇ! group）
-『イン・アイ・イン・モーション』 池田エライザ 
-『スキャンダルイブ』 川口春奈、柴咲コウ
コンペティション審査委員　斎藤工
『君の顔では泣けない』 髙橋海人、芳根京子 

『金髪』 
岩田剛典 
第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
岩田 剛典

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
公式SNS用の撮影を行うチーム『金髪』 
第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
報道陣に自撮りを見られ「恥ずかしいよ！」とハニカム岩田

..

てっぺん向こうあなたがいる』 
吉永小百合、のん
第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
吉永 小百合、のん

.

『GENERATIONS: The Documentary』
GENERATIONS（小森隼、白濱亜嵐、数原龍友、片寄涼太、中務裕太 佐野玲於）

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
白濱 亜嵐
第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
数原 龍友、片寄 涼太
第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
中務 裕太、佐野 玲於
第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
小森 隼、白濱 亜嵐
第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
インタビューを受けるGENERATIONS

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

..

『迷宮のしおり』 
SUZUKA （新しい学校のリーダーズ）
第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
SUZUKA（中央）

.

ダブルハピネス』 
吉岡里帆

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

.

『兄を持ち運べるサイズに』
柴咲コウ
満島ひかり 
第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
柴咲 コウ、満島 ひかり 
第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
『兄を持ち運べるサイズに』公式カメラに向けて手を振る

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
サインでファンに応える満島ひかり

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

.

『栄光のバックホーム』 
鈴木京香 
高橋克典 
伊原六花 
上地雄輔 
第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
伊原 六花、鈴木 京香、高橋 克典
第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
上地 雄輔 （右端）

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

.

ナイトフラワー』 
北川景子 
第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
北川 景子 

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

.

『トリツカレ男』 
佐野晶哉 （Aぇ! group）

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
佐野 晶哉
第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
ハート４連写①
第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
ハート４連写②
第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
ハート４連写③
第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
ハート４連写④

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
インタビューを受ける『トリツカレ男』 のキャスト

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
公式SNS用の撮影を行うチーム『トリツカレ男』

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

.

『イン・アイ・イン・モーション』 
池田エライザ 

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

.

スキャンダルイブ』 
川口春奈 
柴咲コウ
第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
柴咲コウ、川口春奈

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

.

コンペティション審査委員
斎藤工

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
インタビューに応える斎藤工

.

『君の顔では泣けない』 
髙橋海人 
芳根京子 
第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
芳根京子、髙橋海人

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image

第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
報道陣へ会釈
第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー Image
会場の外のファンに目線を送っていた

Photo Credit :[Ayaka Ozaki] 


Don't Miss a Japan News Story
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...


Videos