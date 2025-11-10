第38回東京国際映画祭 レッドカーペット フォトギャラリー

髙橋海人、岩田剛典、GENERATIONS、佐野晶哉、川口春奈、吉岡里帆、池田エライザ、芳根京子、柴咲コウ、北川景子、ほか
日比谷の街が熱気に包まれた。第38回東京国際映画祭が10月27日、東京ミッドタウン日比谷を中心に華やかに開幕した。
今年も日本のトップ俳優や映画監督をはじめ、海外からも名だたるゲストが集結し、国際的な映画交流の舞台として華麗な幕を開けた。
162メートルに及ぶレッドカーペットには、オープニング作品『てっぺんの向こうにあなたがいる』の吉永小百合、のん、阪本順治監督を皮切りに、北川景子、芳根京子、髙橋海人、柴咲コウ、満島ひかり、池田エライザ、吉岡里帆、佐野晶哉、岩田剛典、そして海外からも著名な監督らが登場。
国内外から263名ものゲストが集い、沿道を埋めたファンの歓声に包まれながら、今年も華やかなレッドカーペットの夜が幕を開けた。
本記事では、そんな東京国際映画祭のレッドカーペットを彩った豪華ゲストたちの姿を写真で紹介する。
〈記事では紹介しきれなかった”レアな瞬間”や”未公開写真”はSNSで続々公開中！フォロー必須！〉
→instagram/X
- 『金髪』岩田剛典
- 『てっぺんの向こうにあなたがいる』 吉永小百合、のん
- 『GENERATIONS: The Documentary』GENERATIONS（小森隼、白濱亜嵐、数原龍友、片寄涼太、中務裕太 佐野玲於）
- 『迷宮のしおり』 SUZUKA （新しい学校のリーダーズ）
- 『ダブル・ハピネス』 吉岡里帆
-『兄を持ち運べるサイズに』柴咲コウ、満島ひかり
-『栄光のバックホーム』 鈴木京香、高橋克典、伊原六花、上地雄輔
-『ナイトフラワー』 北川景子
-『トリツカレ男』 佐野晶哉 （Aぇ! group）
-『イン・アイ・イン・モーション』 池田エライザ
-『スキャンダルイブ』 川口春奈、柴咲コウ
- コンペティション審査委員 斎藤工
- 『君の顔では泣けない』 髙橋海人、芳根京子
『トリツカレ男』
佐野晶哉 （Aぇ! group）
Photo Credit :[Ayaka Ozaki]
Videos