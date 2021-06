TUTTI PARLANO DI JAMIE -- BANDO AUDIZIONI

IL SUCCESSO DI LONDRA DI DAN GILLESPIE SELLS E Tom MacRae

Da un'idea originale di Jonathan Butterell

Regia Piero di Blasio

Consulenza creativa e Coreografie LACCIO

Direzione Musicale DINO SCUDERI

Orchestrazioni Dan Gillespie Sells

Diretto per la prima volta da Jonathan Butterell

Coreografato per la prima volta da Kate Prince

Supervisore musicale originale Theo Jamieson

Insipirato dal film documentario della Firecracker "Jamie: drag queen at 16"

Originariamente prodotto in UK da Sheffield Theatres

In accordo con Nimax Theatre and RGM productions

PERIODO CONTRATTUALE:

da Gennaio 2022 ad Marzo 2022

con opzione per stagione successiva.

Per la prima audizione si utilizzerà la piattaforma

www.heart-social.com

I candidati dovranno registrarsi e caricare il materiale richiesto rispondendo al bando "Audizioni TUTTI PARLANO DI JAMIE" presente in "opportunità". (da smartphone: scaricare l'app "heArt.social"; iscriversi, poi "cerca" poi "opportunità")

(per caricare più foto e il filmato cliccare più volte il tasto "+" sotto il bando)

NB. SOLO in caso di problemi con la piattaforma inviare il materiale richiesto alla mail

casting@teatrobrancaccio.it

La seconda fase, dal vivo, si svolgerà (solo per i candidati ritenuti idonei e convocati dalla produzione)

nei giorni 3 e 4 Luglio 2021

(call back il 18/19 luglio 2021)

SI RICERCANO I SEGUENTI RUOLI

JAMIE NEW

Jamie è un ragazzo di 16 anni (età scenica) che vorrebbe poter decidere del proprio futuro e delle proprie scelte. Vive in una piccola città che gli va stretta. Jamie vuole diventare una Drag Queen. Combatte contro le ingiustizie della sua scuola e della società in cui vive, lotta contro il bullismo per rivendicare con forza, fermezza e un grande sorriso la sua identità e la sua libertà. Sceglie di andare al ballo della scuola col vestito che più lo rappresenta. Jamie è solo un ragazzo che vorrebbe poter indossare un abito da donna e nessuno dovrebbe impedirglielo.

Ottima preparazione nel canto (meglio se con un buon stile soul/blues ) (esensione D3 - G#4 con buon falsetto)

Ottime doti attoriali

Buona attitudine alla danza

PRITTI

La migliore amica di Jamie (età scenica 16/18 anni) dai tratti arabeggianti. Ragazza di religione mussulmana e orgogliosa di esserlo. È la classica brava studentessa. È la spalla su cui piangere e la scintilla che fa ripartire. Fa parte della classe (quindi dovrà ballare anche nell'ensemble).

Ottima preparazione nel canto (meglio se con un buon stile soul/blues e ballad) (esensione F#3 - C#5)

Ottime doti attoriali

Ottima attitudine alla danza

DEAN

Il classico bulletto della scuola (età scenica 16/18 anni). Ha in realtà un lato umano che solo Jamie riuscirà a fargli scoprire. È il belloccio della classe.

Forte ballerino

Buona preparazione nel canto

Buone doti attoriali

ENSEMBLE (classe e altre scene) 4 ragazzi e 4 ragazze

Sono i componenti della classe (età sceniche 16/20). Ognuno di loro ha una sua peculiarità, sia fisica che caratteriale. Si cercano TUTTE le etnie. Importante una buona forma fisica. Potrebbe essere richiesto di ballare senza maglietta.

Forti ballerini/e (eventuali capacità acrobatiche saranno apprezzate)

Buona preparazione nel canto (i cori saranno tutti dal vivo)

Buone doti attoriali

LAIKA VIRGIN / YOUNG LOCO

(30 anni in su) Drag Queen dal fisico longilineo. Preferibilmente una Drag Queen di professione , ma si valuteranno anche performer.

Attitudine alla danza

Buona preparazione nel canto (C3 - F4)

Buone doti attoriali da carattere brillante

SANDRA BOLLOCK / JOHN (l'uomo del passato di Hugo)

(25/30 anni in su) Drag Queen dal fisico importante. Preferibilmente una Drag Queen di professione , ma si valuteranno anche performer.

Attitudine alla danza

Buona preparazione nel canto (C3 - E4)

Buone doti attoriali da carattere brillante

TRAY SOPHISTICAY / L'ALTRA DONNA / PADRE DI JAMIE

(30 anni in su) Drag Queen del locale con una forte dose di mascolinità. Può non essere una Drag Queen professionista.

Attitudine alla danza

Buona preparazione nel canto (F3 - G4)

Buone doti attoriali.

Tutti i candidati interessati sono tenuti ad inviare la propria candidatura, caricando sulla piattaforma

Entro e non oltre il: 30 GIUGNO 2021

N.1 FOTO IN PRIMO PIANO E N.1 FOTO FIGURA INTERA PER LE DRAG QUEEN PROFESSIONISTE, ANCHE UNA FOTO IN DRAG CURRICULUM VITAE UN BREVE VIDEO CONTENENTE

Una canzone ballad e una Up tempo Un breve monologo brillante Un monologo drammatico (in più solo per chi si presenta per il ruolo di Jamie) Una breve coreografia che metta in risalto le proprie caratteristiche fisiche.

N.B I VIDEO NON DEVONO SUPERARE I 5 MINUTI!

I CANDIDATI CHE NON INVIERANNO LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E NON VERRANNO SELEZIONATI DALLA PRODUZIONE, NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALL'AUDIZIONE DAL VIVO.

INDICAZIONI GENERALI

1. La partecipazione all'audizione è gratuita e non sono previsti rimborsi per i viaggi.

2. I candidati che invieranno la mail con la propria candidatura, dovranno aspettare una risposta di conferma dalla produzione.

3. Le audizioni verranno fatte in ordine di convocazione, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19.

4. Non è possibile assistere all'audizione senza prendervi parte. Eventuali accompagnatori dovranno aspettare fuori.

5. Non è possibile partecipare all'audizione in altri giorni rispetto a quelli indicati. Al momento non sono previste altre date.

6. Per partecipare all'audizione è necessario aver compiuto 18 anni al giorno dell'audizione. Per gli eventuali minori è necessaria l'autorizzazione e la presenza di un tutore

7. Foto e curriculum consegnati non verranno restituiti.

8. Per la prova di canto al Call Back finale verrà fornita la base ai candidati.

9. Potrebbe non essere previsto l'uso del microfono per la prova di canto.

10. Per conoscere l'esito dell'audizione si verrà contattati telefonicamente al recapito segnato sulla scheda di partecipazione solo in caso di esito positivo entro un mese dalla data di partecipazione.