SPRING AWAKENING torna in Italia in versione School Edition

Musical Times, realtà di formazione e produzione diretta da Denny Lanza, porta in scena, nel 2022, il nuovo allestimento italiano di SPRING AWAKENING, il controverso rock musical vincitore di numerosi Tony Awards, basato sull'opera di Frank Wedekind, su musiche di Duncan Sheik, con libretto e testi di Steven Sater.

La School Edition di Spring Awakening vede protagonisti gli allievi di MAGDA - Scuola di Musical di Calenzano (FI), che hanno un'età simile a quella dei personaggi della storia.

Le vicende del Risveglio di Primavera

La storia, ambientata alla fine dell'Ottocento, racconta di un gruppo di adolescenti alla scoperta della sessualità. L'opera originale è stata vietata in Germania per molti anni a causa delle tematiche rappresentate, quali la masturbazione, l'aborto, lo stupro e il suicidio.

Racconta di un mondo dove la giovane Wendla (Federica Alcione/Matilde Guidotti) esplora i misteri del suo corpo e si chiede ad alta voce da dove vengono i bambini. Un mondo in cui il giovane e brillante Melchior (Federico Pieroni) irrompe in una lezione di latino per difendere il suo amico Moritz (Davide Contu), un ragazzo così traumatizzato dalla pubertà che non riesce a concentrarsi più su nulla.

Un mondo in cui una giovane come Ilse (Amelia Pupi/Vittoria Carrai/Reva Cavicchi) viene allontanata dalla comunità per aver confessato un'oscura verità e Martha (Sabrina Tortelli/Fjoralba Kraja/Andrea Garota) ha paura di raccontare il proprio segreto temendo di finire come l'amica.

Un giorno Melchior e Wendla si incontrano e presto scoprono un desiderio diverso da qualsiasi cosa abbiano mai provato prima. Questo gruppo di giovani donne e uomini percorre la strada irta e rocciosa dell'adolescenza, alla scoperta dei loro corpi, delle loro menti e di se stessi.

Date della Tournée di Spring Awakening School Edition

La tournée vede al momento confermate le seguenti date: il 4 febbraio al Teatro Verdi di

Montecatini, il 12 marzo al Teatro comunale di Bucine (Ar), il 26 marzo a Firenze, e il 29 e 30

aprile al Teatro Guanella di Milano. Le altre date saranno comunicate a breve sul sito

www.musicaltimes.it/springawakening

Per acquistare i biglietti delle prime date

-TEATRO VERDI MONTECATINI

https://www.ticketone.it/event/spring-awakening-teatro-verdi-14220015/

-TEATRO GUANELLA

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/musical-mood-company-spring-awakening/164777

Questa produzione è presentata grazie a un accordo con Music Theatre International. Tutti i

materiali sono autorizzati e forniti da MTI - www.mtishows.co.uk

Cast creativo e artistico

Regia: Denny Lanza

Coreografie: Denny Lanza e Giovanni Ceniccola

Direzione Musicale: Armando Polito

Traduzione e adattamento: Maria Chiara Chiti

WENDLA Federica Alcione, Matilde Guidotti, Cinzia Bernardi (cover)

MARTHA Sabrina Tortelli, Fjoralba Kraja, Andrea Garota (cover)

ILSE Amelia Pupi, Vittoria Carrai, Reva Cavicchi (cover)

THEA Letizia Casotti; Chiara Cespi, Gioia Galati (cover)

ANNA Stephanie Dansou, Virginia Brilli, Giada Bocelli (cover)

MELCHIOR Federico Pieroni

MORITZ Davide Contu

HANSCHEN /RUPERT Giovanni Ceniccola

ERNST / REINHOLD Peppe Stravino

OTTO / ULBRECHT Steven Dhale

GEORG / DIETER Diego Pizzarro

UOMO ADULTO Andy Messeri

DOTTOR VON BRAUSEPULVER / SCHMIDT Giandomenico Rotiroti

FRAU GABOR (Mamma Melchior) Cinzia Bernardi Carla Schneck

FRAULEIN KNUPPELDICK Aurora Monticini, Ginevra Griffi

FRAULEIN GROSSEBUSTENHA LTER (Insegnante pianoforte) Ginevra Griffi, Cinzia Bernardi

FRAU BESSELL (Mamma Martha) Carla Schneck (o Ginevra Griffi) Sonia Crestini

FRAU BERGMAN (Mamma Wendla) Sonia Crestini, Carla Schneck (o Ginevra Griffi)

ENSEMBLE Giada Bocelli, Andrea Garota, Gioia Galati, Reva Cavicchi, Ginevra Griffi, Fjoralba

Kraja, Vittoria Carrai, Chiara Cespi, Olivia Perna, Sara Pausich, Carlotta Tempestini

ENSEMBLE 2 Giada Bocelli, Andrea Garota, Gioia Galati, Reva Cavicchi, Ginevra Griffi, Sabrina

Tortelli, Letizia Casotti, Cinzia Bernardi, Olivia Perna, Sara Pausich, Carlotta Tempestini